Prolongation de l'opération des barnums d'autotests supervisés jusqu'au 15 octobre

L'objectif des barnums d'autotests supervisés par un professionnel de santé consiste à donner accès à la population sans schéma vaccinal complet et non immunisée à des activités soumises au pass sanitaire pendant de 72 heures en cas de résultat négatif. À Chalon-sur-Saône, l'opération est prolongée jusqu'au 15 octobre. Plus de détails avec Info Chalon.

Du 16 au 18 septembre, la Ville de Chalon-sur-Saône a déployé deux barnums d'autotests supervisés sur la Place du Châtelet et la Place Saint-Laurent.



Chacun de ces barnums d'autotests provisoires est ouvert de 18 heures à 21 heures, était placé sous la responsabilité d'un personnel de santé.



Ces horaires ont été choisis afin de ne pas faire concurrence aux pharmacies qui délivrent également un QR code pour le pass sanitaire aux personnes passant un test antigénique dans leurs officines.



Stratégiquement installés dans des zones où la concentration de bars, de restaurants, de lieux de culture et de loisirs est importante, l'opération a aussi pour objectif de soutenir l'activité économique locale sans renoncer à contenir la propagation du virus.



Entièrement gratuit et supervisé par l'ARS, ce dispositif s'adresse à toute personne asymptomatique de plus de 18 ans n'ayant pas été vaccinée contre le COVID-19 ou sans schéma vaccinal complet, non cas-contact et qui souhaite réaliser une ou plusieurs activités soumises au pass sanitaire.



Concrètement, chaque personne qui se présentait d'autotests supervisés, devait se présenter avec sa carte d’identité et sa carte Vitale. Elle se voyait remettre un questionnaire, dont le verso est en anglais pour les étrangers non-francophones, pour vérifier si elle est éligible à l'autotest. Si tel est le cas, un autotest lui sera remis avec des explications sur son maniement par un médiateur de la Ville. La personne devra s'auto-prélever sous supervision et attendre un délai de lecture des tests de 15 minutes.



Puis, si le résultat est négatif, le médiateur enregistrera administrativement le résultat et délivrera un QR certifiant le résultat du test, valable 72 heures.



Si le résultat est positif, la personne sera invitée à s'isoler et à effectuer immédiatement un test PCR de confirmation dans un laboratoire médical.



66 tests ont été réalisés durant les trois jours à Chalon-sur-Saône, 40 sur la Place du Châtelet et 26 sur la Place Saint-Laurent.



L'ensemble des résultats des autotests sont remontés auprès de l'ARS.



Comme nous l'explique Bruno Legourd, adjoint au maire en charge des affaires sanitaires et sociales, il s'agit de «répondre à une logique d'immédiateté» et «dans une approche de conseils».



Ce dernier nous précise que le dispositif n'est pas en opposition à la vaccination.



Et bonne nouvelle, l'opération est renouvelée trois semaines*, et ce jusqu'au 15 octobre, date à partir de laquelle les tests deviennent payants.



En effet, cette offre est rappelons-le limitée dans le temps, d'où la nécessité de se faire vacciner dès que possible.

* Du 23 au 25 septembre, du 30 septembre au 2 octobre, et du 7 au 9 octobre.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati