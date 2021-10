‘Le Bon Moment’ à Chalon sur Saône : Formule brunch, ou goûter gourmand… un salon de thé à part !

Situé 7 rue Saint Vincent à Chalon-sur-Saône, Annick et son fils Eliott vous y attendent

comme à la maison.

Dans ce salon gourmand, vous pourrez déguster : Les Thés d’exception Kodama, mais aussi cafés, chocolats chaud, et beaucoup plus, ainsi que diverses pâtisseries et gourmandises qui éveilleront vos sens et votre curiosité sans oublier leur fameux toasté pour une pause brunch.

Quand tout va trop vite, il devient nécessaire de s’offrir une parenthèse hors du temps.

C’est exactement ce qu’Annick & Eliott vous propose de vivre !

Ces moments privilégiés, vous pourrez les offrir ! De jolies cartes cadeaux sont

proposées, (sans date limite d’utilisation). Et pour les lecteurs•trices d’info-chalon, 10%

supplémentaires seront crédités !

Le Salon de Thé ‘Le Bon Moment’ est ouvert du mardi au dimanche non stop de 10 h à

19h. Réservations au 03 85 99 08 56. Vous pouvez aussi les suivre sur Facebook, instagram et tripadvisor (prix d’excellence 2019 & 2020)

Publi-information