Il se déroulera à Givry dimanche 14 novembre et lancera l'édition 2021 du festival, qui proposera jusqu'au 28 novembre de nombreuses animations sur Chalon, Givry et Virey le Grand.

Le Festival des Solidarités est organisé chaque année en novembre à Chalon-sur-Saône, depuis plus de 10 ans.

Pour ce faire, les structures membres de collectif Chalonnais, renommé pour le coup « Collectif Chalonnais pour la Solidarité internationale », organisent pendant 15 jours des événements conviviaux et engagés, pour parler de solidarité, du local à l'international. ( plus de détails dans notre article du 9 novembre)

Le spectacle de dimanche est proposé par la Compagnie Advaîta, et retrace l'histoire de Sarath Amarasingam,un danseur pédagogue et chorégraphe, qui vit en France depuis 1990 et entreprend en 2018, après 28 ans d’absence, un voyage de onze semaines au Sri Lanka.

Ce périple lui a permis de découvrir à nouveau son pays natal, qui lui a semblé à la fois connu et étranger et il a filmé… Les images les plus marquantes seront la source d’inspiration du spectacle «Un carnet de corps », création de danse contemporaine, avec le langage chorégraphique issu des vocabulaires de la danse indienne et du hip-hop.

Un spectacle, qui pour Marie-Guite Dufay, Présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté, « nous aidera à mieux saisir la complexité du monde... »

La représentation sera suivie d'un temps d'échange avec la compagnie



En pratique :

Quand ? dimanche 14 novembre à 17 heures

Où ? Salle des Fêtes de Givry, 14 rue de Cluny,

Pour qui ? à partir de 7 ans.

Entrée libre.

Pour tout renseignementt sur les autres représentations chalonnaises et régionales : [email protected]

03 81 66 52 38 / 09 83 20 12 03 et www.bfc-international.org