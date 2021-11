Les effectifs du commissariat de police de Chalon sur Saône monte à 141 fonctionnaires

Du point de vue matériel, le commissariat de Chalon-sur-saône peut tirer un trait sur quelques années de disette. Les choses vont mieux et personne ne peut dire le contraire, au regard des travaux réalisés au sein des locaux, des investissements réalisés en terme de matériels et de véhicules et désormais sur le plan des effectifs.

Julien Charles, Préfet de Saône et Loire est venu saluer ce mercredi matin à Chalon sur Saône les 14 nouveaux fonctionnaires de police. Des fonctionnaires venant de la région parisienne, lyonnaise mais aussi des ultra-marins de Mayotte et La Réunion, des fonctionnaires avec divers profils professionnels "qui font toute la richesse" a salué le patron chalonnais.

14 nouveaux qui portent désormais l'effectif chalonnais à 141 a précisé le commissaire Emmanuel Breton, à la tête de la plus grosse circonscription de sécurité du département. L'occasion aussi de présenter aux fonctionnaires de police le commissaire général Thomas Kieffer, qui a pris ses fonctions dans le département il y a quelques jours.

Un moment d'échanges et de rencontre voulu particulièrement par le Préfet de Saône et Loire afin de mieux cerner tous les enjeux sur le terrain. Le représentant de l'Etat a profité de l'opportunité pour rappeler les engagements du gouvernement sur le renforcement des effectifs de police et de gendarmerie sur le terrain à travers le Plan 10 000. Pour le département de Saône et Loire, c'est le secteur de Chalon sur Saône longtemps écarté en terme de dotation d'effectifs qui a reçu la plus forte dotation. Deux autres fonctionnaires de police arriveront en juin, s'additionnant aux 14 déjà arrivés. Le Creusot et Mâcon bénéficient aussi d'une dotation d'effectifs.

"Une plus forte présence sur la voie publique

Julien Charles a rappelé les engagements visant à démultiplier la présence policière sur le terrain, en agissant également sur le volet judiciaire avec la question de la procédure pénale afin de libérer plus de temps aux fonctionnaires de police. Le commissariat de Chalon sur Saône verra prochainement de nouveaux travaux en terme d'accueil du public et de sécurisation des fonctionnaires de police, "des conditions d'accueils plus confortables pour tous". Le moment a été également l'occasion d'évoquer le déploiement des caméras piétons ou l'annonce de l'arrivée des nouveaux pistolets à impulsion électrique.

"C'est un effort continu" consenti par l'Etat afin que "les fonctionnaires de police soient toujours plus sur le terrain".

Laurent Guillaumé