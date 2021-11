C'est reparti pour les colis de Noël pour les plus démunis de la paroisse de Chalon centre

L'année dernière, ce sont plus de 250 colis qui avaient été collectés et redistribués aux plus démunis du Chalonnais.

On ne change pas une équipe qui gagne ! Du côté de la paroisse Saint Just de Bretenières, l'opération Colis de Noël pour les plus démunis est relancée cette année. C'est l'équivalent d'une boite à chaussires ou l'équivalent qui fait office de talon pour celles et ceux qui souhaitent participer.

Si vous souhaitez offrir plutôt à un homme, prévoyez plutôt des chaussettes chaudes, une écharpe, un bonnet, des gants, du dentifrice, de la mousse à raser et/ou rasoirs, des friandises.

Pour les femmes, plutôt un petit miroir, une trousse de toilette, des coton-tiges, du shampoing, de l'eau de toilette, une écharpe, des gants, des protections intimes et bien sûr des friandises.

N'hésitez pas à accompagner le tout d'une carte de Noël ou d'un dessin d'enfant.

Vous pouvez aussi vous adresser à des enfants, en privilégiant des jouets en bon état et du linge.

Dans un cas ou un autre, merci de préciser sur le papier cadeau qui enveloppera votre boîte à chaussure, un H, un F ou un E en fonction du destinataire.

Les colis sont à remettre au Centre Mère Teresa Cure Saint Pierre 1 Passage Milon à Chlon sur Saône, les dimances 5 et 12 décembre de 9H45 à 10h30. Ou à la sacristie des églises Saint Pierre et Saint Cosme après les messes ou à l'accueil de la cure Saint Pierre aux horaires de permanence.

Pour toute question [email protected]

Laurent Guillaumé