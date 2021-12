A Sagy et Fragnes-La Loyère, les gynécologues du Conseil départemental sont à votre disposition

Installées en septembre dernier à Fragnes-La Loyère, les docteurs Pascale BULOT et Béatrice VASSEL se tiennent à votre disposition pour vos rendez-vous.

Depuis début septembre 2021 (lire l'article d'info-chalon.com), deux gynécologues sont installées dans le Chalonnais. Les docteurs Pascale Bulot et Béatrice Vassel, les premières recrues de spécialistes au centre de santé départemental, répartissent leur activité entre le centre hospitalier de Chalon-sur-Saône et les antennes de Sagy et Fragnes-la-Loyère où elles effectuent :

Consultations de gynécologie

Suivi en gynécologie (suivi régulier, contraception, ménopause)

Suivi de grossesse : jusqu’au 7e mois, échographie gynécologique et obstétricale.

Infos pratiques

Consultations à Sagy – 61 rue du 11 novembre

Mercredi (Dr Vassel)

Jeudi (Dr Bulot)

Consultations à Fragnes-la-Loyère – 1 place de la mairie

Lundi (Dr Bulot)

Mardi, jeudi et vendredi après-midi (Dr Vassel)



Prise de rendez-vous uniquement par téléphone au 03 85 34 71 00