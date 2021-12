Après 8 années passées au refuge, Rio est adopté !

Aujourd’hui, Rio doit avoir 14 ans. Enfin, il est difficile de connaitre précisément l’âge d’un chien, quand il est adopté à la SPA.

Quand Philippe et Danièle ont accueilli Rio chez eux, ce mâle croisé Labrador avait environ 12 ans ; il avait passé pas moins de 8 années au refuge Annie Claude Miniau, ADPA de Gueugnon.

Quand les esprits généreux se rencontrent…

« Nous avions perdu notre berger allemand âgé de 15 ans. Au début, nous ne voulions pas entendre parler d’un autre chien, nous étions trop peinés. Puis, chacun de notre côté, sans nous concerter, nous regardions quand même les annonces de chiens à l’adoption, sur le site du refuge Annie Claude Miniau de Gueugnon. Il y avait une opération SOS Sénior. Le plus étrange, c’est que nous avons l’un et l’autre, mais séparément, été séduits par le même chien ! C’était Rio, recueilli par le refuge 8 ans auparavant ! »

Bravo au refuge Annie Claude Miniau de Gueugnon

Si l’on calcule bien, Rio était un jeune mâle de 2 ans lorsqu’il a été trouvé, errant dans les rues. À l’ADPA de Gueugnon, on explique alors les circonstances de son entrée : « Il n’avait plus que ses canines, nous a-t-on expliqué, et il était très peureux » se souvient Danièle.

Au fil des ans, Rio était devenu une sorte de mascotte du refuge.

« J’aimerais saluer le travail de qualité de ce refuge, souligne Danièle. Ils éduquent les chiens, les entourent de soins quotidiens. Et comme Rio était là depuis si longtemps, il déambulait parfois librement dans le refuge, notamment pendant les portes ouvertes. Il a été bien traité, éduqué, si bien qu’une fois chez nous, c’était un chien propre qui ne posait aucun problème. »

Nouveau foyer, nouvelle vie

« Le premier jour, se souviennent Danièle et Philippe, il est entré dans le salon où nous avions allumé la télé. Eh bien, il s’est posé devant et l’a regardée ! »

Un temps d’adaptation au nouvel environnement est toujours nécessaire. « Il est assez craintif, surtout des bruits des portes » précise-t-on.

Deux ans ont passé, le bonheur de Rio est d’accompagner ses maitres partout : « Nous l’emmenons toujours, il adore la voiture ! En courses, en vacances… Simplement, nous allons dans les établissements qui acceptent les chiens ! »

Rio a trouvé un compagnon

Laure est la digne fille de Philippe et Danièle : elle aussi, adopte en refuge. Filou, jeune croisé griffon de moyenne taille (15 kg), avait à peine 1 an lorsqu’il est arrivé au refuge de Gueugnon… dans un triste état.

Deux ans après, en mai dernier, Laure et sa petite famille choisissent de lui donner une seconde vie. Une chance pour Filou – qui n’a pas dû en connaitre beaucoup – parce qu’il n’était pas « adoptable ».

Qu’est-ce que cela signifie ? Simplement qu’il n’avait pas le comportement « attendu » d’un futur compagnon. « Il n’allait pas vers les gens, courait en tous sens sous l’effet de la peur » explique Laure.

Aujourd’hui, Filou donne tout son amour à la famille de Laure, et à ses enfants de 10 et 14 ans. « La promenade est encore compliquée, il panique vite, surtout dans les grands espaces. Mais il fait des progrès tous les jours, explique Laure, je ne lui en demande pas plus. »

Filou a tissé une relation forte avec Rio, il n’est pas rare qu’ils dorment côte à côte. Rio rassure beaucoup le jeune Filou, surtout dans les lieux inconnus.

N’achetez pas : adoptez-les !

« Mon chien précédent et mon chat venaient aussi du refuge, commente Laure. Je trouve qu’on ne devrait pas acheter nos animaux de compagnie : il y en a tant qui attendent une famille dans les refuges… Jamais je n’ai été déçue par l’adoption. Il faut seulement ne pas attendre de comportement sur mesure, et accepter ce qu’ils sont, avec leur passé et leurs traumatismes. Notre patience les rassure et après, ils nous donnent tout. »

Nathalie DUNAND

Nathalie DUNAND

[email protected]



Refuge Annie Claude Miniau – ADPA Gueugnon

La Terre des Mottes, 71130 Gueugnon

Tél. : 03 85 85 31 45

