Avancée du projet de création du premier orgue contemporain de Saône et Loire

Ce sujet a été abordé lundi soir lors du Conseil municipal, qui a voté à l'unanimité le contenu de la convention de co-financement de la mission de Maîtrise d’œuvre, pour la construction d'un orgue dans l'église Saint Pierre et Paul de Givry

Lundi soir, Christophe Pellereau, Président de l'association Givry-Orgues, a présenté ce projet à l'ensemble du Conseil Municipal givrotin, qui a ensuite voté à l'unanimité le contenu de la convention de co-financement, qui liera l'association qu'il préside avec la commune de Givry.(voir notre compte-rendu du Conseil municipal)

Le projet consiste à remplacer l'orgue qui a trôné dans l'église du village, derrière l'autel (cf. notre photo d'archives) jusqu'à la seconde guerre mondiale, où il a disparu pour des raisons, qui restent encore assez floues à ce jour.

Pour Christophe Pellereau, l'orgue qui sera construit, représentera une création artistique, plastique et musicale, qui sera léguée aux générations futures. Il constituera ainsi un patrimoine, un joyau, dont l’église de Givry sera l'écrin, et contribuera au rayonnement culturel de la commune. C'est en effet un instrument de concert, qui permettra d'organiser des manifestations diverses et variées, qui viendront compléter l'offre culturelle givrotine.

Comme tous les orgues, il sera constitué d'un buffet et d'une console. Le buffet se situera derrière l'autel, soit au même endroit que l'orgue qui a trôné dans l'église jusqu'en 1940. La console sera mobile, placée à même le sol et pourra être positionnée à tout endroit de l'église. Cela permettra de fédérer autour de lui toutes sortes de combinaisons instrumentales ou vocales, que ce soit lors de moments liturgiques ou de concert. Il comportera environ 25 sonorités (ou jeux) différents, ce qui correspond approximativement à 1 800 tuyaux, répartis sur 3 claviers manuels et un pédalier.

Ce projet a bien sûr un coût, qui est important, puisqu'il devrait atteindre 700 000 euros, La mission de l'association Givry-Orgues, qui a été créée en 2016, est de réunir les fonds nécessaires à la réalisation de ce projet. Et elle est assez confiante, car elle pourra s'appuyer sur l'exploitation d'une centaine d’œuvres de Marcel Péhu, qui dormaient au Conservatoire de Lyon. Ce célèbre compositeur lyonnais avait de la famille à Givry, et l'association a obtenu l'accord de sa légataire universelle (sa filleule) pour que ces œuvres soit réécrites, puis publiées, vendues et jouées, au bénéfice du projet.

Givry-Orgues compte ensuite solliciter le maximum de parties prenantes, entreprises, réseaux associatifs, fondations, mécènes et tous les habitats de Givry, mais aussi de Bourgogne et de France, pour qu'ils s'engagent dans cette « aventure humaine, musicale et technique d'exception ». Les personnes qui accepteront de parrainer un ou plusieurs tuyaux ou la console d 'orgue verront leur nom gravé dessus et bénéficieront de réductions d'impôts.

Pour en savoir plus sur ce projet, qui devrait aboutir vers la fin de l'année 2027 ou pour faire un don : [email protected] ou 07 77 34 28 78

Christophe Pelllereau présentant l'implantation du futur orgue (photo archive Info-Chalon.com)