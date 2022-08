Lux nouvelle étape du parcours mémoriel départemental sur la ligne de démarcation

Du 25 juin 1940 au 1er mars 1943, elle s’est étendue sur près de 1 200 km de l’Ain aux Basses-Pyrénées, devenues Pyrénées-Atlantiques en 1969. Coupant la France en deux : la zone nord, occupée par l’armée allemande, et la zone sud, non occupée.

En Saône-et-Loire elle suivait le cours du Doubs puis de la Saône jusqu’à Chalon, avant de remonter le cours de la Corne jusqu’à Buxy. Elle prenait ensuite la direction de l’ouest et bifurquait vers le sud-est avant Montceau, suivant un tracé à l’est du canal du Centre et parallèlement à celui-ci jusqu’au sud-est de Paray-le-Monial, remontant alors dans une direction ouest-nord-ouest vers Digoin.

L’absence de repères commémoratifs



Quatre-vingt ans plus tard, constatant la quasi absence en Saône-et-Loire de repères commémoratifs, la section Cluny-Mâcon-Chalon de l’association départementale des Combattants Volontaires de la Résistance (CVR), à l’initiative de son dynamique président, l’historien Sébastien Joly, a souhaité matérialiser la ligne de démarcation dans le paysage par des poteaux souvenirs gravés, complétés par des pupitres explicatifs, sur les lieux mêmes des anciens postes de contrôle allemands.

Après Varenne-Saint-Germain le 12 mars, Saint-Laurent-d’Andenay le 30 avril, Buxy et Cersot le 25 juin, Lux est depuis ce mercredi 24 août le cinquième site du parcours mémoriel. Le poteau gravé et le pupitre sont implantés place de la Libération, la où les Allemands avaient installé une barrière à proximité de la Corne, cours d’eau qui faisait office de ligne de démarcation, et où des gendarmes français, à quelques mètres de là, contrôlaient l’entrée en zone non occupée.

Des infos nationales, départementales et locales

Le pupitre est composé de trois parties. Une partie nationale avec l’historique de la ligne de démarcation et son tracé. Une partie départementale avec une carte de la Saône-et-Loire. Une partie locale, dans laquelle sont mis en avant les parcours de deux passeurs locaux André Jarrot et Camille Chevalier, tous deux Compagnons de la Libération. Deux QR codes renvoient vers une exposition virtuelle des archives départementales de Saône-et-Loire et vers l’application touristique Route 71.



Une inauguration qui s’est déroulée en présence d’Olivier Tainturier, sous-préfet de Chalon, représentant Julien Charles, préfet de Saône-et-Loire, Louis Margueritte, député de Saône-et-Loire, Marie Mercier, sénatrice de Saône-et-Loire, Thomas Brugger, directeur départemental de l’Office national des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, Jean-Vianney Guigue, vice-président, représentant André Accary, président du Conseil départemental, Florence Plissonnier et Raymond Burdin, conseillers départementaux du canton de Saint-Rémy, Sébastien Martin, président du Grand Chalon, Stéphane Hugon, maire de Lux, Joëlle Arnoult-Gonot, présidente de la section de Saône-et-Loire de l’Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite, ainsi que celle d’élus luxois et de représentants de plusieurs associations patriotiques.

Un travail de transmission de la mémoire



Le projet, initié en 2021 par les CVR de Saône-et-Loire, s’inscrit dans le cadre d’un long et patient travail de transmission de la mémoire. Afin qu’aujourd’hui comme demain on n’oublie pas qu’hier des passeurs ont pris des risques importants pour sauver des vies. Jusqu’à y laisser la leur. Comme les Luxois Raymond Balay, Robert Fèvre, Jean Jacquet, Lucien Jarrot, et André Malatray, cités par Stéphane Hugon dans son discours d’accueil. Un travail auquel les organisateurs de l’inauguration ont tenu à associer la jeunesse. Paul et Louis, arrières-petits-fils d’André Jarrot, étaient aux côtés d’Olivier Tainturier, Thomas Brugger, et Stéphane Hugon lors du dévoilement du pupitre. Et après avoir dévoilé le poteau gravé, Juliette, Clara et Eliott, membres du Conseil municipal des enfants de Lux, ont lu le poème « Liberté », écrit en 1942 par Paul Eluard et devenu hymne de la Résistance.

Une fracture et une blessure

Auparavant, appelés à prendre la parole, Jean-Vianney Guigue avait fait état de la fierté du Conseil départemental de participer à pareil projet et Olivier Tainturier avait souligné que la ligne de démarcation avait causé beaucoup de souffrances. Une ligne de démarcation qui selon Sébastien Joly a été une fracture et une blessure dans de nombreuses familles.

Dans son allocution le président de la section Cluny-Mâcon-Chalon des CVR a annoncé qu’un projet national autour de la mémoire de la ligne de démarcation était actuellement mené par le photographe Thomas Ermel et le cinéaste Cyril Lafon et que l’exposition en résultant sera présentée en Saône-et-Loire courant 2024 avec des images de Lux. Quelques instants plus tôt, Stéphane Hugon avait indiqué qu’une exposition sur les douze Compagnons de la Libération nés en Saône-et-Loire, organisée par le Centre de documentation de la Résistance et de la Déportation, se tiendra à la salle du Conseil municipal de Lux du 12 au 17 septembre prochain de 14 heures à 18 heures et que dans le cadre de cette exposition une conférence consacrée à André Jarrot aura lieu le mardi 13 septembre à 17 heures. L’entrée étant gratuite dans les deux cas.

Gabriel-Henri THEULOT