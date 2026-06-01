Football Club Chalon
Les Olympiades du FCC approchent à grands pas !
Par Killian PRUVOST
Publié le 01 Juin 2026 à 07h12
Le 13 juin prochain, le stade Léo Lagrange de Chalon-sur-Saône accueillera un événement inédit pour le FC Chalon : les premières Olympiades interentreprises.
Une journée placée sous le signe du sport, de la convivialité et du réseau, qui réunira entreprises locales et partenaires du club autour d’un concept multisports accessible à tous.
À l’origine de cette initiative, une volonté simple : prolonger le succès du tournoi de football interentreprises organisé par le club depuis plusieurs années.
« La première idée était très simple : on organise un tournoi interentreprises de football depuis trois ans et il marche plutôt bien », explique le président du FCC, Damien Perrusson. « On s’est dit qu’on pourrait rassembler encore plus d’entreprises en créant un événement multisports, pour permettre à davantage de profils de participer à une journée de cohésion. C’est de là qu’est née l’idée des Olympiades interentreprises. »
Pour imaginer cette journée, le club a souhaité proposer une formule à la fois sportive et accessible. L’événement sera structuré autour de huit épreuves, réparties en deux catégories.
La première regroupera les sports principaux : football à 8, basket 3 contre 3, padel, pétanque et tir à la corde.
La seconde catégorie proposera des activités complémentaires : tir à l’arc, course d’orientation et golf foot.
Responsable de l’organisation de l’événement, Geoffrey Pigot précise le fonctionnement :
« Les entreprises pourront s’inscrire aux différentes activités selon leurs envies. Chaque joueur ne pourra participer qu’à un seul sport de la première catégorie, pour des raisons logistiques, mais pourra si il le souhaite, participer à une ou plusieurs épreuves de la seconde catégorie. L’idée est vraiment que chacun puisse trouver une activité adaptée, même sans être un grand sportif. Chacun marquera des points pour son entreprise, et l’entreprise qui aura rassemblé le plus de points l’emportera ! ». Pour favoriser l’équité entre les plus petites organisations et les entreprises plus importantes, c’est en réalité la moyenne des points par épreuve qui départagera les différentes équipes.
Au-delà de la compétition, l’objectif est surtout de proposer un moment fédérateur. « Si je devais résumer l’événement en trois mots, ce serait sport, convivialité et cohésion », résume Damien Perrusson.
Car ces Olympiades ont aussi une dimension économique et territoriale. Le FC Chalon souhaite en faire un véritable temps de rencontre entre acteurs locaux.
« L’objectif est évidemment de créer un moment de cohésion entre le club et les entreprises, mais aussi entre les entreprises elles-mêmes », poursuit le président chalonnais. « On veut connecter nos partenaires, pourquoi pas de futurs partenaires, et montrer que la zone SaôneOr est dynamique dans le contexte actuel de réindustrialisation. »
Avec cette première édition, le FC Chalon espère installer un rendez-vous appelé à s’inscrire dans la durée, en réunissant chaque année toujours plus d’entreprises autour du sport et du partage.
Le 13 juin, le stade Léo Lagrange devrait donc se transformer, le temps d’une journée, en véritable terrain de jeu pour le tissu économique local. Un événement qui promet déjà de mêler esprit d’équipe, défi sportif et moments de convivialité.
Les entreprises souhaitant participer peuvent toujours s’inscrire, et devraient même s’empresser de valider leur ticket à l’approche de la fermeture des inscriptions. Les dossiers d’inscription sont à récupérer sur simple demande par mail à l’adresse suivante : [email protected] .
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