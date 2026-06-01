"Peut-on encore s’amuser sans dommages ?" s'interrogent les élus chalonnais, Damien Saley et Sabrina Sari Conseillers municipaux UPC-LFI

Peut-on encore s’amuser sans dommages ?



Ce samedi soir la victoire méritée du PSG en ligue des Champions a été célébrée un peu partout en France avec des scènes de liesse, des chants et des célébrations bon enfant et c’est très bien que le sport permette de vivre ce genre de moment.



Toutefois certains incidents ont été remarqués et ont entrainé des dégâts matériels et des blessures tant du côté des supporteurs que des forces de police. Ce n’est pas acceptable et c’est malheureusement ce qu’il risque de rester comme images dans la mémoire de la plupart des gens. Nous apportons notre soutien à toute les personnes qui ont été injustement blessées au cours de la nuit.



A Chalon comme ailleurs, il est important de rappeler que la fête ne peut pas rimer avec la destruction et la mise en danger de la vie d’autrui. Des vidéos circulent sur les réseaux sociaux et témoignent de comportements inadaptés. La police et la justice feront leur affaire de tout cela.



Face à ces comportements inadaptés, la responsabilité individuelle des individus concernés peut être mise en cause. En effet, quel besoin y -a-t-il à mettre le feu à une poubelle quand on veut célébrer la victoire de son club de foot ? Il y a là une perte du sens commun qui semble toucher de plus en plus de personnes. Le manque de repères et d’accompagnement de la jeunesse dans ce type de moment semble être souvent préjudiciable.



La dimension collective doit également être interrogée. Forte de l’expérience des années précédentes, pourquoi la ville de Chalon n’a-t-elle pas anticipé le problème en mettant en place une fan-zone avec un écran géant pour retransmettre le match dans un endroit approprié et sécurisé ? Les spectateurs auraient pu y célébrer la victoire de leur équipe à la fin du match sans se disperser dans la ville. La météo le permettait. La ville de Chalon n’en a-t-elle pas les moyens ? Ou pas l’envie ?



Par ailleurs, des spectateurs calmes et passants se sont retrouvés pris au piège par l’intervention des forces de police et ont goûté aux lacrymogènes sans autre raison que d’avoir été là au mauvais moment. Nous questionnons le niveau de discernement qui a conduit les forces de police à faire un usage assez massif des lacrymogènes à Chalon.

Des événements festifs, il y en aura d’autres comme la Coupe du monde dans quelques jours. Nous souhaitons à l’avenir que la mairie anticipe davantage ces moments et les dérives possibles. Nous souhaitons également que M. Platret cesse d’employer des mots inappropriés comme celui de « sauvages » pour désigner ces jeunes. Ces termes réduisent ces personnes à un statut de quasi animaux qui est le premier stade de la déshumanisation qui a toujours entraîné de fâcheuses dérives. Qu’il pointe leurs manquements est bien normal, mais qu’il ne les qualifie pas de sauvages.

Organiser, préparer, prévenir, sensibiliser et respecter voilà ce qui doit occuper le maire de Chalon et ses conseillers afin d’éviter qu’à nouveau la fête ne finisse mal.



Damien Saley et Sabrina Sari

Conseillers municipaux UPC-LFI

Avec les membres de l’Union Populaire Chalonnaise