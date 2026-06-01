Bourgogne

À Belfort une altercation entre enfants dégénère en fusillade entre adultes

Publié le 01 Juin 2026 à 07h07

À Belfort une altercation entre enfants dégénère en fusillade entre adultes

Les faits se sont déroulés jeudi dernier. Il était quasi 20h jeudi soir dernier, lorsque les policiers entendent deux détonations. Les investigations vont très vite mener à un quadragénaire et son fils de 13 ans. 

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