Le Collectif Libawat dénonce "amalgame et stigmatisation" après les derniers événements survenus à Chalon

COMMUNIQUÉ DE PRESSE de LIBAWAT

Face aux débordements, refusons les amalgames et condamnons toutes les haines

Ces derniers jours, plusieurs événements survenus dans notre ville, à Chalon-sur-Saône, ont suscité de vives réactions : débordements lors de deux mariages ayant occasionné nuisances, perturbations de circulation et comportements irresponsables ; tensions et dégradations après des rassemblements festifs liés à la victoire du PSG ; polémiques autour de croyants ayant prié à proximité d’une mosquée lors d’une fête religieuse, faute de place suffisante.

Notre collectif souhaite être parfaitement claire.

Nous condamnons fermement tout comportement irrespectueux de l’espace public, toute nuisance, tout manque de civisme, toute intimidation, dégradation ou entrave à la tranquillité publique. Rien ne justifie des comportements qui perturbent le vivre- ensemble ou mettent en difficulté les habitants. Le respect des règles communes est une exigence pour tous, sans exception.

Nous rappelons également avec force qu’aucun de ces comportements ne peut être attribué à une religion, à une origine ou à une communauté dans son ensemble.

L’islam, comme toutes les spiritualités, enseigne le respect d’autrui, la dignité, la responsabilité et la paix sociale. Assimiler les actes d’individus à l’ensemble des musulmans est une erreur grave et dangereuse. De la même manière, les débordements constatés lors de rassemblements festifs, sportifs ou privés concernent des personnes d’origines, de convictions et de profils multiples. Les amalgames n’ont jamais permis de résoudre les problèmes ; ils ne font qu’alimenter les tensions.

Depuis plusieurs mois, nous constatons avec inquiétude une multiplication de propos racistes, islamophobes et parfois d’une extrême violence sur les réseaux sociaux : insultes, déshumanisation, appels à la haine, et parfois même menaces de mort. Nous avons des captures d’écran suffisantes.

Rien ne peut justifier de tels propos, qui constituent une atteinte grave à la dignité humaine et, dans certains cas, tombent sous le coup de la loi.

Nous alertons sur la banalisation de ces discours. Les mots ne sont jamais anodins, ils ont un sens et des conséquences. L’histoire récente, en France comme à l’international, nous rappelle qu’un climat de haine entretenu peut conduire à des passages à l’acte dramatiques contre des citoyens, des lieux de culte ou des familles.Nous refusons un double piège : celui du déni face aux comportements inacceptables, comme celui de l’amalgame et de la stigmatisation collective.

Nous appelons chacun — citoyens, responsables publics, médias, acteurs associatifs et utilisateurs des réseaux sociaux — à faire preuve de responsabilité, de mesure et de discernement. Défendre la tranquillité publique, dénoncer des comportements problématiques, ne doit jamais devenir un prétexte à la haine.

Le vivre-ensemble exige à la fois des droits, des devoirs et du respect mutuel.

Libawat .