Jeudi 11 mai, le centre de formation Tremplin Homme et Patrimoine, a présenté son tout nouveau projet baptisé « Jardin des Voûtes » ainsi qu'une deuxième exposition du nom de « Collages », réalisée par les participants du chantier d'insertion de Brancion et de l'artiste Juliette Goubeau.

Le site médiéval de Brancion ne cesse de redorer son blason. Après l'ouverture de la Guinguette d'Emma en avril dernier et les marchés artisanaux sous les halles, c'est au tour de Tremplin Homme et Patrimoine d'offrir au site une nouvelle dynamique en proposant aux visiteurs un « Jardin des Voûtes ». Conçue et réalisée par les équipes de Bibracte et de Brancion, cette exposition se tient devant la plus ancienne maison du village, la Maison Rabut. Une bâtisse qui a également été le premier chantier de restauration de Tremplin Homme et Patrimoine à son arrivée en 2007.

Réalisé sous la direction de Michel Joudot, chef de projet, le « Jardin des Voûtes » est le résultat d'un an de travail. A la demande du Pays d'Art et d'Histoire, l'équipe de Bibracte avait déjà réalisé il y a deux ans des petites maquettes de voûtes pour des activités pédagogiques. Aujourd'hui, ce sont des maquettes hautes de 3 à 4 mètres qui sont exposées, représentant les quatre types de voûtes que l'on peut retrouver dans la région : « On est dans une région qui est très très riche en églises romanes et c'est une accroche touristique forte. On s'est donc dit qu'on allait représenter les principaux types de voûtes que l'on peut rencontrer sur le territoire en commençant par la plus traditionnelle qui est l'arc en plein cintre et l'arc brisé, après nous avons la croisée d'ogives puis la voûte en berceau transversal que nous retrouvons notamment à l'Abbaye Saint-Philibert de Tournus », explique Michel Joudot.

Ouverte librement au public et aux visiteurs, l'exposition servira également aux activités pédagogiques proposées par la Mémoire Médiévale, l'association gestionnaire du château, à fin de faire découvrir aux plus jeunes cette architecture complexe du Moyen-Age.

S'exprimer à travers des collages

Voici l'idée proposée par l'artiste collagiste Juliette Goubeau, aussi connue sous le nom de « Loulou », à l'équipe de détenus en réinsertion de Brancion. Dans le cadre d'un projet culture/justice proposé par Tremplin Homme et Patrimoine, les détenus ont pu exprimer librement leur créativité à travers une série de collages sur les thèmes de l'identité et l'image de soi : « Le collage peut être un moyen de langage pour permettre d'extérioriser ce que l'on ne peut pas verbaliser », explique dans un communiqué l'artiste Juliette Goubeau.

Ainsi, les 10 participants ont pu faire découvrir, lors de cette avant-première, leur auto-portrait mêlant humour et poésie. L'exposition est à venir voir à l'Espace Revermont.