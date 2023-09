Conforama Chalon/Saône Sponsor des « pépettes en 4L !

Sur la photo ci-dessus, Mélanie et Tessa qui participeront au 4L Trophy 2024, en compagnie de Mathieu Lerondeau directeur de Conforama Chalon/Saône



En tant que sponsor des « pépettes en 4L », Conforama Chalon/Saône a fait un don de lots assez conséquent pour la tombola organisée prochainement par Mélanie et Tessa.



Pour en savoir plus sur « Les pépettes en 4L » CLIQUEZ LÀ