Gilles Platret annonce sa non-candidature à la Présidence départementale LR en Saône et Loire

C'est par un message adressé aux adhérents du département que le Président départemental LR a souhaité clarifier sa position. Il ne sera pas candidat pour une 3e mandat et apporte son soutien à Christiane Théry et entend se mobiliser toujours plus que l'islamisme.

"Mes chers Amis, Les élections internes des Républicains approchant, je souhaite m’adresser à vous pour vous faire part de la façon dont j’envisage l’avenir.

A la tête de la Fédération de Saône-et-Loire depuis plusieurs mandats, grâce à la confiance que vous m’avez toujours accordée, je vous suis infiniment reconnaissant des échanges que nous avons eus et de la richesse de notre compagnonnage, le plus bel héritage d’un engagement gaulliste si fort dans notre département depuis 1947.

Je sais les convictions qui sont les vôtres et l’attachement que vous avez toujours mis à les défendre, contre vents et marées. Je l’ai mesuré pendant toutes ces belles années. Il est temps désormais pour moi de passer la main.

Ceci intervient dans un contexte où je n’ai pas fait mystère de mon opposition à la façon dont notre parti est dirigé depuis quelques mois. En décembre de l’année dernière, après plusieurs années passées au sein des instances dirigeantes, en tant que secrétaire national sous Nicolas Sarkozy, porte-parole sous Laurent Wauquiez et vice-président sous Christian Jacob, j’avais refusé la proposition qui m’était faite de figurer dans l’organigramme de l’équipe dirigeante présidée par Eric Ciotti.

La raison en était fort simple : quoique je connaisse et apprécie les qualités humaines d’Eric Ciotti, le positionnement parlementaire de LR nous condamne à terme à la disparition. Une alternative est face à nous et il nous faut choisir : soit suivre la ligne proposée par Nicolas Sarkozy d’une alliance négociée et structurée avec Emmanuel Macron (ce qui, vous le savez, n’a pas ma préférence), soit incarner une opposition franche et totale au gouvernement, qui passe par la faculté de le renverser si l’on considère qu’il n’a pas fait un bon travail pour la France.

Ceci, je l’ai exprimé dans une tribune publiée il y a un an par le Figaro, dont le titre continue de résumer ma pensée « L’entre-deux tuera les Républicains », où je soulignais la nécessité d’une opposition frontale au gouvernement macronien, qui fait tant de mal au pays. Or, c’est l’entre-deux qui prévaut.

Combien de fois LR a-t-il sauvé la mise du gouvernement ces derniers mois ? Hélas, bien trop souvent, même si je n’oublie pas le courage de certains de nos parlementaires, dont Josiane Corneloup, députée de Saône-et-Loire, qui n’ont pas hésité en mars dernier, certes en nombre trop réduit, à voter la censure sur la très mauvaise réforme gouvernementale des retraites. Tout ceci m’amène à prendre naturellement du champ, tout en restant membre de notre famille politique et en continuant à défendre les convictions qui me paraissent bonnes et nécessaires pour la France.

Vous connaissez en particulier mon combat contre l’islamisme, qui, à terme, si la guerre ne lui est pas déclarée, finira par imposer dans notre pays sa loi rétrograde, misogyne, incompatible avec la conception française de la Liberté.

Ce combat va beaucoup me mobiliser dans les mois et les années qui viennent. Je le tiens pour un combat fondateur pour l’avenir, comme c’est aussi l’avis d’un grand nombre d’entre vous avec qui j’ai eu maintes fois l’occasion d’en parler. J’ai pris sur ce sujet des positions fermes depuis Chalon, rétablissant la laïcité là où elle était piétinée et luttant sans relâche contre le communautarisme islamique. Ce combat, je compte désormais, avec vous si vous le souhaitez, le porter plus intensément encore. Je vous redis donc ma gratitude sincère et profonde pour ces années passées à la tête de notre Fédération.

Pour le dire directement : sans les militants, j’aurais quitté depuis longtemps notre parti, c’est l’engagement bénévole des militants qui m’a fait tenir malgré ce que je considère comme des erreurs graves de notre direction nationale. Bien sûr, quitter la présidence des Républicains de Saône-et-Loire ne veut pas dire ne plus nous voir. Je continuerai de me tenir à votre disposition pour vous rencontrer partout dans le département, notamment sur le sujet de la lutte contre l’islamisme. Naturellement, en respectant le choix que fera chacun, j’émets le souhait que la présidence des Républicains de Saône-et-Loire tombe entre de bonnes mains.

Pour ma part, je parrainerai la candidature de Christiane Therry, militante de toujours à Montceau-les-Mines. Christiane a toute ma confiance parce qu’elle a une colonne vertébrale en matière de convictions politiques, qu’elle a toujours assumées sans jamais louvoyer et avec une réelle fierté. C’est ce qui m’a amené à lui proposer d’être ma suppléante aux élections législatives de 2017 et ma colistière aux élections régionales de 2021. Déléguée de la 5e circonscription depuis les dernières élections, elle mettra, comme présidente de notre Fédération si vous lui faites confiance, sa force de travail au service de tout notre département.

Soyez assurés, mes chers amis, de ma reconnaissance et de toute mon estime. Loin des calculs trop souvent parisiens de nos instances nationales, vous avez fait preuve d’une constance dans nos idées, ce qui vous honore à jamais.

Gilles Platret

lire l'article d'info-chalon.com précédent