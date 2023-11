CONSEIL MUNICIPAL - Les démissionnaires de Givry expliquent leurs décisions

Pour faire suite au communiqué du maire de Givry, Sébastien Ragot, les élus démissionnaires ont souhaité répondre point par point, de la manière suivante :

Communiqué de presse

Réponses des groupes incriminés à tort

Concernant “Deux groupes minoritaires … De se réunir” :

La notion de ‘minoritaire’ est relative. Si chacun des groupes l’est en quantité, en termes de qualité S. Ragot omet sciemment d’indiquer que les principaux projets des années écoulées ont été menés à bien par des membres appartenant dorénavant à l’une de ces minorités :

Réfection de la route de Dracy, de la rue Pasteur et de l’étang de Fontaine Couverte;

Création de L’A-Te-Lier;

Éclairage Public;

Etc.

Au sujet “Des manœuvres peu démocratiques…” :

La loi prévoit que « Lorsque le conseil municipal a perdu, par l'effet des vacances survenues, le tiers ou plus de ses membres il est … procédé à des élections. ». Il est étonnant, voire dangereux pour la démocratie, que S. Ragot, supposé être un professionnel du droit, considère que l’application des textes en vigueur est ‘peu démocratique’.

Toujours au chapitre de la démocratie, S. Ragot communique sur une page Facebook en censurant certains Givrotins. En faisant obstruction à la liberté d’expression, il est bien mal placé pour défendre la démocratie !

A propos “Des sujets qui cristallisent les oppositions…” :

Le propre de la politique politicienne, rare domaine ou S. Ragot excelle, est de manipuler les faits. En effet, les groupes incriminés ne sont nullement contre la rénovation énergétique indispensable à l’école Lucie Aubrac. Par contre, d’autres éléments dans le projet de rénovation sont financièrement, comme architecturalement, inacceptables.

Pour la chaufferie bois écologique et économique, nous mettons S. Ragot au défi de fournir le moindre élément de preuve indiquant que les groupes qu’il incrimine se sont opposés à ce projet, dont acte !

Il est inquiétant de constater que S. Ragot ne connaisse pas le programme de sa propre liste électorale, en effet le dossier chaufferie bois n’était pas inscrit initialement …

Concernant ”les extrêmes …” :

Dans une attitude relevant de l’autoritarisme, S. Ragot démet de façon injustifiée et outrageante un adjoint. Lors d’un vote au conseil municipal S. Ragot est désavoué. Comme pourront en attester certains de ses proches, tout a été fait pour qu’il revienne à la raison. Chercher où se trouve l’extrême ….

En toute illégalité faute d’une délibération votée, le communiqué indique en signature le nom d’un nouveau conseiller qui devait être mis en place au prochain conseil municipal. S. Ragot délibère plus vite que son ombre.

En conclusion, pour le bien de Givry et des Givrotins, les lecteurs comprendront que S. Ragot ignorant les nombreuses mains tendues et alertes depuis plusieurs mois, confondant équipe et clan, loyauté et soumission, autorité et autoritarisme, nous n’avons pas eu d’autres choix que de présenter nos démissions.

Tribune co-signée par

Bruno Badet

Catherine Dorier

Laurence Gillet

Jean Lanni

Pascale Pierre

Nathalie Rivalant

Sabrina Vailleau-Lanni

Hervé Bayle

Luc Comparot

Eric Devignes

Lydie Douthot

Juliette Méténier-Dupont

Philippe Ragois