RETOUR sur les 5 chiots malinois abandonnés

Tous ont été « bien adoptés », et par de bons maîtres. Surtout, un grand merci aux donateurs !

Le 10 mai, Info-chalon.com avait relayé un appel à l’aide du refuge de Gueugnon suite à l’abandon d’une fratrie de chiots malinois. Un article qui a été abondamment partagé sur les réseaux sociaux.

La cagnotte destinée au nourrissage et aux soins vétérinaires des cinq chiots a permis, grâce aux dons, de récolter 1 107 €, auxquels se sont ajoutés environ 300 € par chèques reçus.

Le refuge ADPA de Gueugnon remercie ces donateurs.

Et, une bonne nouvelle en amenant une autre, les 5 malinois ont trouvé un foyer accueillant et des maîtres « cohérents », comme on dit dans le vocabulaire des comportementalistes canins !

Par Nathalie DUNAND

[email protected]