C’est parti pour la 12e édition de la Nuit des Conservatoires !

C’est l’un des temps forts du Conservatoire du Grand Chalon ! En effet, ce vendredi 31 janvier de 17h à 23h30 ce sont de nombreux petits concerts, de pièces courtes de théâtre et de danse et même des ateliers qui sont proposés tout au long de cette soirée exceptionnelle. Un programme qui s’adresse à tous et qui a débuté à l’Auditorium avec les élèves du 3e Cycle danse jazz et du 3e cycle théâtre, en même temps que se déroulait un atelier participatif ‘Open-barres’ (danse classique). La soirée se terminera au Bistrot des Artistes avec ‘Mini-Mix’.

Découvrez tout le programme de cette édition 2025 : https://conservatoire.legrandchalon.fr/decouvrir/spectacles/nuit-des-conservatoires_1

Pour en savoir plus sur cet événement national imaginé à Chalon-sur-Saône : https://www.info-chalon.com/articles/2025/01/30/96922/a-l-occasion-de-la-nuit-des-conservatoires-qui-se-profile-interview-de-coraline-charriere-beurier-en-charge-de-ce-projet-pour-le-conservatoire-du-grand-chalon/

Photo ci-dessous, Ensemble de clarinettes d’Anne Laure Quaglietti) :

SBR