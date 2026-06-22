CANICULE - La ville de Tournus ouvre gratuitement son espace nautique intercommunal jusqu'à vendredi

Ouverture gratuite et exceptionnelle de l'espace aquatique intercommunal de Tournus (12 Rue des Canes 71700 TOURNUS) cette semaine, :

Du mardi 23 juin 2026 au vendredi 26 juin de 14h à 20h.

Pendant les fortes chaleurs, venez profitez d'une pause fraicheur et vous hydrater en famille, entre amis, ou après le travail !