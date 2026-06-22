L’OMS récompense 79 de ses athlètes de haut niveau dans les locaux de Sport 2000

En présence du maire de Chalon, Gilles Platret, du président du Grand Chalon, Dominique Juillot, Thierry Thévenet - Président de l'OMS et des conseillers municipaux Clotilde Allègre, Jean-Yves Mazué, Pierre Carlot, du directeur des sports Gilles Véchambre, et de Fabrice Moreau, ancien rameur olympique, l’OMS en collaboration avec Laurent Capello, responsable de Sport 2000 Chalon, organisait sa traditionnelle cérémonie de remise des prix aux athlètes chalonnais qui se sont distingués cette saison.



En tout, ce sont 79 sportifs, du sport individuel au collectif, qui ont reçu des mains des personnalités présentes des chèques cadeaux pour les sportifs récompensés au mérite et des chèques pour les sportifs espoirs, collectifs nationaux et élite.

« Le sport est un vecteur important de rassemblement à Chalon, rappelait Gilles Platret, le maire de la ville. C’est la 7e année que ces remises de récompenses sont organisées ici dans les locaux de Sport 2000, cela prouve l’engagement de cette enseigne que les sportifs se doivent d’applaudir ».



De son côté, Dominique Juillot, que l’on avait laissé samedi soir en grande conversation avec Damien Perrusson, président du FCC, et ce, à quelques heures du passage du club chalonnais à la DNCG, lâchait une info d’importance : « Nous aurons bientôt de très bonnes nouvelles à vous donner quant aux équipements sportifs de la ville » souriait l’ex-président emblématique de l’Elan Chalon.



Pour rappel, les récompenses aux 79 athlètes s’élevaient à 15210 euros dont 2700 émanant de Sport 2000.



Les 79 sportifs récompensés

Sportifs au mérite :

AS Golf : Louka Blanchard, Guilhem Ressigue.

AS Handball : Amine Bourkraiem.

AS Karting : Vivient Guyonnet, Clovis Nougueyrede. Boxing Factory : Logan Bianco.

Elan Chalon SEM : Klark Riethauser, Sohann Mendy, Matéo Vigneault, Antoine Darsonville, Riley Zizi, Benjamin Godin, Babacar Guye, Nathan Doumaye, Chris Chavoudiga, Pierre-Louis Prély, Mathis Romain, Kante Jelani, Antonin Liard-Bulou.

Cercle Nautique Chalonnais : Blandine, Boggio, Léo Caeiro Peral, Clara, Errard, Pauline Josserand, Julia Moreno, Constant Trimaille.

ECA : Tom Curtelin, Océane Soret, Medhi Mejnaoui, Yanis Moutoussamy. Chalon Fémina : Elyn Moureau.

Judo Club Chalon : Kenzi Bouaicha, Maël Herbaux, Assia Safi. Cercle de l’aviron chalonnais : Ethan Chouraqui, Maruis Cadot, Louis Moreau, Théodore Hacker, Salomé Moreau.

CAF : Martin Desroches. La Riposte : Léonore Rémy, Tristan Rémy. UGC : Lucas Pelletier, Kewwan Arthin, Philemon Blaandin, Jibril Benikhlef.

Elan Chalon ASSO : Manon Cardamone, Camille Dumey, Juliette Michelin, Eva Guyon, Aboud Youcef.

VBCC :Poaiura Manate, Heikura Tauraa, Yasmine Massoukou, Gwendoline Dumez, Jenny Dupont, Lilou Moustraire, Margaux Sowa, Meliloane Chagot-Milan, Fanny Villemain, Marlène Wonkam-Tseuguem, Grace Pau, Katarzyna Gwozdzierwic, Estelle Vernier, Murielle Cheong Sang.

Mini auto Racing : Corentin Laville.



Espoirs :

Cercle Nautique Chalonnais : Lise Jeanne Gauthier, Laure Jaffelin.

Chalon Sport adapté : Oscar Defois-Pernot.

FCC :Paul Colin.

UGC : Leandre Renaud.

Elan ASSO : Amaury Soumaro, Guerlain Vernardet, Lyha Col, Sheryne Hoareau.

VBCC :Rosalie Ferrari.

Collectifs nationaux :

Cercle Nautique Chalonnais : Sarah Hoareau. Cercle de l’Aviron Chalonnais : Zoé Moreau. Tennis-club Chalon : Lily Pigeat.

Elite :

Elan Chalon ASSO : Rémi Bayle.



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