Saône et Loire
Canicule : 43,3°C dans le Cher, 41,7°c en Saône et Loire.. la France a connu sa journée la plus chaude depuis le début des relevés officiels
Par Laurent GUILLAUMÉ
Publié le 22 Juin 2026 à 20h41
La France se pare de rouge. Ce mardi, 14 autres départements sont placés en vigilance maximale face à la canicule.
Plus de 90% de la population française se trouvera mardi sous vigilance orange ou rouge. Ce lundi, de nombreux records absolus de température ont été battus et ce n'est pas terminé. les températures vont continer à accentuer leurs pressions jusqu'aux coups de tonnerre et orages attendus pour dimanche. Des orages venant quelque peu apaiser la canicule mais l'épisode sera de très courte durée, et l'effet de chauffe sera encore bien notable. 1 352 écoles ou établissements scolaires sont fermés aujourd'hui, essentiellement des écoles, et 4 442 ont précédé à des aménagements", selon le ministre de l'Education nationale (lire l'état des lieux sur l'académie de Dijon sur info-chalon.com)
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