CANICULE - 14 collèges fermés sur l'Académie de Dijon dont 3 en Saône et Loire

les sorties scolaires ou manifestations sportives de plein air sont annulées ou reportées sauf en cas de lieux couverts climatisés.

L’académie de Dijon est touchée par l’épisode de fortes chaleurs qui a débuté le 17 juin. Conformément aux décisions interministérielles, la gestion des conséquences de cette vague de chaleur est conduite au plus près des réalités locales.

Le rectorat et les services des DSDEN de la Côte-d’Or, de la Nièvre, de la Saône-et-Loire et de l’Yonne restent ainsi en contact permanent avec les inspecteurs de l’Education nationale (IEN) de circonscription et les chefs d’établissement, en particulier les chefs des différents centres d'examen devant accueillir la suite des épreuves du baccalauréat à partir de ce lundi.

Une cellule de crise académique, placée sous l’autorité de la rectrice, est actuellement activée et restera en place jusqu’à la fin de l’épisode caniculaire. Cette cellule centralise les remontées du terrain permettant une prise de décision rapide, coordonnée et proportionnée.

La priorité est avant tout de veiller aux conditions matérielles pour l’accueil des élèves et des personnels, notamment en ce qui concerne l'organisation des examens.

Sur la scolarisation des élèves

Outre le respect des recommandations générales en situation de canicule (mise à disposition d’eau, aération des salles, etc.), des aménagements de fonctionnement sont possibles en fonction des différentes situations rencontrées dans les écoles et établissements ; ces dernières étant appréciées au cas par cas :

• dans les écoles : pauses fraîcheur, regroupement d’élèves dans une salle davantage ombragée ou dans des lieux de repli plus adaptés hors de l’école quand cela est possible ;

• possibilité laissée aux parents de prendre en charge leur(s) enfant(s) l’après-midi ;

• annulation des activités en extérieur.

La fermeture d’une école ou d’un établissement peut intervenir, sur décision du préfet ou du maire, lorsque l’ensemble des mesures de prévention mises en œuvre ne permet plus d’assurer l’accueil des élèves et des personnels dans des conditions satisfaisantes de sécurité.

La décision est toujours prise à travers une approche locale et à l’issue d’un dialogue entre le préfet, les autorités académiques et la collectivité.

Les sorties scolaires, manifestations sportives en plein air et accueils collectifs de mineurs

Nos 4 départements étant placés en vigilance rouge, les sorties scolaires ou manifestations sportives de plein air sont annulées ou reportées. Elles peuvent en revanche se tenir dans des lieux couverts climatisés.

Les organisateurs d’accueils collectifs de mineurs ne prévoient pas de sorties pendant cette période sauf si ces dernières se déroulent dans des lieux frais ne nécessitant pas de déplacement exposant à la chaleur. Le cas échéant, ces organisateurs modifieront leurs programmes afin de ne pas proposer la pratique d’activités physiques et sportives. Il conviendra, en outre, d’interdire les activités ou d’interrompre un accueil lorsqu'il existe un risque pour la santé ou la sécurité physique des mineurs accueillis du fait de cet épisode caniculaire majeur.

*La fermeture des écoles peut localement s’entendre par une fermeture partielle (après-midi par ex), avec proposition de service minimum d’accueil (SMA) par la collectivité quand cela est possible.

La tenue des examens

S’agissant des examens de la voie générale et technologique, à ce jour, les épreuves orales organisées (Grand oral, épreuve orale anticipée de français) sont maintenues. Tous les chefs de centre ont été sollicités afin de s’assurer que les conditions matérielles le permettaient. Les corps d’inspection sont également mobilisés.

S’agissant des épreuves pratiques de la voie professionnelle, des ajustements sont mis en œuvre en concertation avec les chefs de centre, les corps d’inspection et les services académiques.

Dans tous les cas, une communication est réalisée auprès des parents des élèves scolarisés dans les établissements concernés par des aménagements.

Les stages en entreprise et stages d’observation

Enfin, la vigilance est aussi renforcée pour les élèves effectuant actuellement leur stage de seconde ou se trouvant en période de formation en milieu professionnel (PFMP), ceux-ci se voyant concernés par les règles applicables aux salariés en période de fortes chaleurs rappelées conjointement par les ministères du Travail et de l’Education nationale.

De même, une attention particulière est également apportée aux personnels vulnérables en vue d’assurer la protection de leur santé.