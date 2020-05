DECONFINEMENT - La Fédération de pêche de saône et Loire s'excuse de son annonce trop hâtive

Communiqué de presse

Nous venons d’apprendre ce soir (9 mai) par voie de presse que le Préfet de Saône et Loire ne souhaitait pas autoriser la pêche dès ce lundi 11 mai.

Nous avions travaillé en amont pour permettre la reprise de l’activité pêche au plus tôt dans notre département (11 mai). Avant le week-end du 1er mai, nous avions pris contact avec notre administration de tutelle.

Nous avions obtenu de la Direction Départementale des Territoires de Saône-et-Loire, la garantie de la levée de l’arrêté d’interdiction de pêche pris pendant le confinement. Ce mardi 5 mai, le Directeur Départemental des Territoires, avait contacté le Président de la Fédération pour nous assurer que l’arrêté de levé d’interdiction était sur le bureau du préfet à la signature.

Confiant, nous avons donc fait le choix de communiquer auprès des pêcheurs. Nous avons choisi le 8 mai au soir pour communiquer. Nous sommes restés prudent sur l’ouverture de certains sites et nous vous avons demandé de pêcher en respectant de nombreuses consignes.

Face à cette contradiction, nous avons donc sollicité dès ce soir les services de la préfecture afin qu’ils nous expliquent la situation et qu’ils nous indiquent les informations qu’ils souhaitent communiquer aux pêcheurs et surtout la date à laquelle, ils pourront retrouver les berges des rivières et étangs.

Nous nous excusons de ces messages contradictoires. Nous espérions que vous pourriez pêcher au plus tôt.

La pêche devrait ouvrir dans la semaine prochaine, mais pour l’heure nous sommes toujours en attente de pouvoir retourner pêcher.

En espérant avoir une réponse rapide à vous apporter, nous ne nous manquerons pas de vous tenir informé.