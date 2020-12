L'État a versé 1,3 milliard d'euros d'aides directes aux entreprises de Bourgogne-Franche-Comté

Ce comité et ses remontées de terrain sont exploitées afin d’adapter et renforcer le plan de soutien de l’Etat et de la Région. Ce comité, fondé sur le dialogue et la concertation, est tenu en étroite collaboration avec Marie-Guite DUFAY, présidente de la Région Bourgogne-Franche-Comté.GRACE A CE SOUTIEN D’URGENCE DE L’ÉTAT, L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE RÉSISTELes interventions des partenaires permettent également de dresser un bilan des différentes mesures mises en œuvre en Bourgogne-Franche-Comté et leur impact sur l’économie locale.A ce jour, c’est ainsi près d’1.3 milliard d’euros d’aides directes, et 3.4 milliards d’euros de prêts garantis par l’Etat attribués aux entreprises de la région.Ce soutien massif porte ses fruits. En Bourgogne-Franche-Comté, les premières analyses de la conjoncture économique montrent ainsi que l’activité économique résiste mieux qu’au premier confinement. Si en avril, l’activité était à -31% de son niveau d’avant-crise, elle est au mois de novembre à -12%. Les défaillances d’entreprises sont également en retrait.Comme l’a décidé le Gouvernement, les dispositifs de soutien d’urgence ont encore été renforcés : activité partielle prise en charge à 100 % pour les plus touchés, renforcement du fonds de solidarité, prêts garantis par l’État, exonérations de charges, prise en charge partielle des loyers abandonnés, etc.A titre d’exemple, le fonds de solidarité destiné notamment aux entreprises fermées administrativement a fait l’objet d’un soutien de l’État de 320 millions d’euros depuis le mois mars. Plus du tiers de cette somme a été apporté en seulement deux semaines depuis le début du mois de décembre.L’ensemble des services de l’État reste mobilisé pour la mise en œuvre des mesures du plan de soutien à l’activité économique (https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/faq).Dans un souci de transparence, Fabien SUDRY, préfet de la région Bourgogne-Franche-Comté, partagera tous les 15 jours un point d’étape chiffré sur la situation économique et le recours aux dispositifs de soutien d’urgence par les entreprises de la région.Nous vous invitons ainsi à consulter les deux documents joints :- le premier présentant les mesures d'accompagnement mises en place- le second présentant les résultats chiffrés de cette mise en œuvre (montants, nombre d'entreprises...)