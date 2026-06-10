Saône et Loire économie

Quand Framatome montre son savoir-faire en forgeant une pièce de 150 tonnes, pour l’EPR 2 de Penly, en Seine Maritime

Publié le 10 Juin 2026 à 08h07

Quand Framatome montre son savoir-faire en forgeant une pièce de 150 tonnes, pour l’EPR 2 de Penly, en Seine Maritime

C’était mardi matin à l’occasion d’un voyage de presse proposé par EDF. L’occasion d’en mettre plein les yeux.

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