Châtenoy le Royal
Chatenoy-le-Royal - Les résidents de la rue Rameau se sont réunis pour la 9ème "fête des voisins".
Par Christian CLEAUX
Publié le 10 Juin 2026 à 09h40
La "Fête des voisins", également nommée « Immeubles en fête », a été créée en 1999, elle a pour but de permettre à des voisins de se rencontrer de façon conviviale, afin de rompre l'isolement et de créer des liens.
A Châtenoy, comme dans de nombreuses communes, les habitants de quartiers, de rues se sont retrouvés pour passer un agréable moment festif afin de rompre avec le quotidien.
Les habitants de la Rue Rameau n'ont pas failli à la tradition.
Les résidents de la rue Rameau à Chatenoy-le-Royal se sont réunis pour la 9ème fête des voisins dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Plus de 75% des résidents de cette rue étaient présents et fidèles, même s’ils regrettent l’absence de quelques-uns retenus par une santé un peu fragile.
Ils en ont profité pour déguster, en présence des élus Roland Bertin, David Petit et Emilie Bolatre, quelques breuvages agréables et des produits directement concoctés par eux. Le thème de la coupe du monde n’a pas été oublié. Dès que la fraîcheur s’est installée, ils ont tout rangé et se sont donné rendez-vous l’année prochaine pour fêter la dixième.
Photos fournies par Claire et André Genot
C.Cléaux
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