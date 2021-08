Opérations de démoustication annoncées sur Chalon sur Saône

Communiqué de la ville de Chalon sur Saône

Si, l’année dernière, Chalon, comme le reste du territoire, a connu une prolifération de guêpes durant la période estivale, nous constatons cette année, depuis le mois de juin, une prolifération importante de moustiques à Chalon-sur-Saône et dans les villes alentours. La Ville réalise plusieurs interventions de démoustication qui permettent de limiter les infestations encore plus importantes.

Ce phénomène est la conséquence des fortes pluies et des crues des cours d’eau que nous avons subies. Le retour du soleil après ces intempéries favorise inévitablement les éclosions en masse sur les zones en cours d’assèchement naturel.

La Ville a déjà fait réaliser plusieurs interventions de démoustication qui ont permis de limiter les infestations encore plus importantes. D’autres sont programmées dans les jours à venir face à l’ampleur du phénomène. C’est ainsi que nous procéderons à de nouvelles démoustications et ferons l’acquisition d’aspirateurs à moustiques qui seront placés dans certains bâtiments communaux recevant du public.

Nous espérons que ces actions permettront d’atténuer les nuisances.

Pour les compléter et permettre une meilleure lutte contre la prolifération des moustiques, il est également important que chacun suive les bonnes pratiques dans les espaces extérieurs pour réduire le développement des moustiques, à savoir : vider les soucoupes sous les pots de fleurs, vider les seaux, curer les gouttières, vérifier les regards d’évacuation pour faciliter le bon écoulement des eaux, couvrir hermétiquement les récupérateurs et réserves d’eau, entretenir les piscines et bassins privatifs.

C’est en adoptant tous ces gestes simples que nous pourrons tenter de limiter la prolifération à laquelle nous assistons actuellement.