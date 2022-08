Les recettes de Moufida : Petits pois-carottes et nuage de crème parsemé de noisettes

La cuisine estivale, c'est moins une histoire de cuisine et de fourneaux que l'art d'assembler divers produits.

Titulaire d'un CAP Cuisine avec Prom'Hôte (Chagny) en 2013, d'un titre professionnel de cuisinière, d'un CAP Boulangerie à Lameloise (Mercurey) en 2015 et en CAP Pâtisserie en 2016, Moufida Miniaoui, 42 ans, s'applique à préparer des recettes recherchées, pleines de peps, rapides à confectionner et préparable à l'avance.

«Mon amour pour la cuisine n'est pas à prouver, c'est dans mon coeur, depuis mon enfance où j'ai pour la toute première fait des spaghetti en sauce lorsque j’avais 8 ans, et c'était en Tunisie que j'aime tant, là où se trouvent mes racines, mes ancêtres et mes souvenirs culinaires. Ce pays me donne toutes mes inspirations mais les autres pays également m'inspirent», nous dit cette dernière.

L'été est si prodigue en fruits et légumes aux multiples couleurs, saveurs, tailles et formes qu'une bonne partie du travail a déjà été faite.

«Je vous propose une recette fraîcheur d'été, originale, gourmande, surprenante, et en plus à la portée de tous, à petit budget. Une recette innovante, et qui n'existe pas. Enfin je crois. Vous serez très surpris, par le visuel et les goûts», nous explique la Luxoise.

Si le mot «recette» vous fait peur, n'ayez crainte! Comme nous l'indique Moufida, l'idée est de pouvoir réaliser un plat savoureux en toute simplicité, sans passer des heures en cuisine.

«Je vous propose mon trompe-l'œil "Alliance parfaite carottes petits pois, et en guise de cosse sa crème nuage parsemée de noisettes"».

Préparation pour 6 personnes, en entrée ou en accompagnement.

Ingrédients :

• 400 g de petits pois frais écossés ou surgelés

• La moitié d'un blanc de poireau

• 20 g d'huile d'olive

• Sel – poivre – coriandre en poudre – carvi en poudre – piment rouge en poudre

• 150 g de Saint-Moret

➤ Faire suer le blanc de poireau, ajouter les petits pois, faire cuire un petit peu, ajouter les épices, mouiller à hauteur avec un peu d'eau.

➤ Faire cuire l'ensemble dans une petite marmite jusqu'à réduction complète, mixez, passez au tamis et ensuite incorporez 150g de Saint Moret ou autres fromages frais. Placez au frais durant 1 heure.

• 400 g de carottes fraîches

• La moitié d'un blanc de poireau

• 20 g d'huile d'olive

• Sel – poivre – coriandre en poudre – carvi en poudre – piment rouge en poudre

• 150 g de Saint-Moret

➤ Faire cuire l'ensemble dans une petite marmite jusqu'à réduction complète, mixez, passez au tamis et ensuite incorporez 150g de Saint Moret ou autres fromages frais. Placez au frais durant 1 heure.

Pour les pancakes :

• 5 jaunes d'œufs

• 20 g de sucre

• 100 g d'huile d'olive

➤ Mélanger l'ensemble

➤ Chauffez 350 ml de lait légèrement et versez dans la première préparation

➤ Ajoutez 10g de levure boulangère

➤ Ajoutez 360 g de farine blanche avec un sachet de levure chimique et 10 g de sel

➤ Mélanger le tout

➤ Montez 5 blancs en neige et incorporez au mélange

➤ Faire cuire à la poêle ou à la crêpière

➤ Enrobez avec du Saint-Moret

➤ Placez le tout au frais

➤ Parsemez de poudre de noisettes ou d'amandes ou de noix ou autres fruits secs.

«On a l'impression d'avoir un fromage, et pourtant s'y trouve un dégradé de légumes. Je vous conseille de mettre mettre ves invités en appétit en leur proposant des amuse-bouches froids tout en élégance avec des petits bouchés à base de pâte à pancakes, surmontés d'une purée de légumes, et on dispose différents ingrédients pour apporter de la couleur et de la gourmandise, que l'on peut faire varier à l’infini. Ces amuse-bouches peuvent être réalisés à l'avance et à conserver toute une nuit au réfrigérateur».

Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette recette et tant d'autres sur la chaîne YouTube de Moufida, C O Cœur, «un véritable trésor de recettes pour petits et grands» qui se veut «une combinaison de tradition et de modernité».

Autre astuce proposée par notre cuisinière de la semaine, pour faire des amuse-bouches apéritifs : un pancake + une crème de carottes ou une crème de petits pois, «on y dépose des tomates-cerises, du chorizo, du saumon, des citrons confits, des olives, du raisin, une chiffonnade de viande, des œufs de cailles».

«Pour les gourmands du jour, suivez-moi du début jusqu'à la fin de ma recette, car le bonheur est dans ce qu’on mange. Au travers de mes vidéos, vous allez ressentir tout l’amour que je mets à partager mes recettes, mes astuces et mon savoir-faire», conclut Moufida.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati