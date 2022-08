Le Raid Prox’Aventure a fait étape à Chalon-sur-Saône (3/3)

Les jeunes de Chalon-sur-Saône avaient rendez-vous aux Aubépins pour rencontrer les policiers bénévoles du Raid Prox'Aventure venus pour tisser des liens et leur proposer des animations ludiques et sportives ce mardi 23 août. Retour en images avec Info Chalon.

En plus des policiers bénévoles du Raid Aventure Organisation, de nombreux partenaires locaux ont été associés à cet événement destiné à améliorer les relations entre les jeunes et les forces de sécurité, déconstruire les stéréotypes, lutter contre la résignation et le sentiment d'abandon des habitants des quartiers prioritaires de la Ville mais aussi promouvoir la citoyenneté et les valeurs de la République, à savoir la Police Nationale, la Police Municipale, la Base Pétrolière Interarmées (BPIA) Caserne Carnot, Unis-Cité, la Mission Locale du Chalonnais, Transdev-STAC, le Service de Prévention Spécialisée, l'Espace PaMA et l'Établissement pour l'Insertion dans l'Emploi (EPIDE) de Velet.

Cette année, le Lions Club Saöcouna assurait un service de petite restauration au profit du Réseau VIF (Violences Intra familiales), cette association qui a pour but de favoriser l'amélioration de la prise en charge des violences intrafamiliales et des violences faites aux femmes.

Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati