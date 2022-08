Il crée une maquette de la caserne des pompiers de Chalon-sur-Saône

Aujourd'hui pompier sur un site Seveso en Savoie, l'ex-Montcellien Christian Coniaux a créé de ses mains une maquette de la caserne des pompiers de Chalon-sur-Saône et 14 modèles réduits de véhicules de pompier, qu'il a fabriqués à l'échelle 1/87ème. Plus de détails avec Info Chalon.

Véhicule de secours et d'assistance aux victimes (VSAV), véhicule secours routier (VSR), ou échelle pivotante automatique (EPA) ou «grande échelle», fourgon pompe-tonne (FPT), camion-citerne feux de forêts (CCF)…

Un à un, le pompier Christian Coniaux, 55 ans, a reproduit à l'échelle 1/87ème 14 véhicules et la caserne des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône à l'identique.

Et croyre-nous, le résultat est saisissant.

C'est à l'occasion d'une journée champêtre organisée par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Chalon-sur-Saône ce samedi 27 août 2022, entre un concours de pêche et un tournoi de pétanque, que la maquette a été présentée.

Ancien pompier à Montceau-les-Mines et en Haute-Savoie, aujourd'hui affecté à un site Seveso en Savoie, Christian, en véritable passionné de modélisme, a mis 4 ans pour réaliser, à partir de 2018, ce pur chef-d'œuvre qui désormais trônera fièrement dans le local de l'Amicale.

Prochain projet de ce dernier, reproduire 70 véhicules de sapeurs-pompiers de Saône-et-Loire à l'échelle 1/43ème pour les 50 ans de la caserne des pompiers de Chalon-sur-Saône.

Nous avons hâte de voir le résultat!

Si vous êtes intéressés par ses réalisations, rejoignez Christian Coniaux dans deux groupes privés Facebook à MINI VÉHICULES POMPIERS 71 et HISTOIRE ET PATRIMOINE DES VEHICULES POMPIER DE SAÔNE ET LOIRE.



Karim Bouakline-Venegas Al Gharnati