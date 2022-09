OUTRE-MER - "Nous sommes les sentinelles de l'avenir" pour Maurice Gironcel

Maire de la commune de Sainte-Suzanne à La Réunion et Président des intercommunalités d'Outre-Mer, Maurice Gironcel était à Chalon Sur Saône cette semaine.

Invité par Sébastien Martin, Président de l'AdCF, les intercommunalités d'Outre-mer se sont posées à Chalon sur Saône pendant quelques jours semaine dernière. Venus de la Réunion, de Guyane, Mayotte, des Antilles... c'est une cinquantaine d'élus et de techniciens qui ont posé leurs valises sur le sol chalonnais. A la question "Pourquoi Chalon sur Saône quand on évoque l'Outre-Mer ?", la raison est toute simple, "tous les trois ans, nos rendez-vous ont lieu en métropole, et c'est tout naturellement qu'on a répondu à l'invitation de Sébastien Martin quand l'occasion s'est proposée".

Parmi les présents, Nathalie Bassire - Députée de la 3e circonscription de La Réunion mais aussi Marie-Laure Phinéra-Horth, sénateur de Guyane sans oublier les élus locaux qui ont souhaité s'associer à l'événement.

Maurice Gironcel, Président des Intercommunalités d'Outre-Mer a resitué le débat, mettant en avant les collectivités d'Outre-Mer face notamment à la crise énergétique qui secoue le monde entier. Plus que jamais, ces territoires sont frappés par le renchérissement notamment des matières premières. Entre les retards dans les livraisons et l'explosion des coûts de transport, l'inflation grandissante sur les territoires d'Outre-mer est au coeur de vives inquiétudes. La question de la fiscalité n'a pas été écartée par Maurice Gironcel, appellant une réaction rapide du gouvernement sur ces disparités fiscales et qui impactent lourdemment l'Outre-Mer.

"On sera confronté plus que tout autre à la question des services de l'eau"

"La planète ne nous attend pas" a prévenu Maurice Gironcel, rajoutant "nous sommes les sentinelles de l'avenir". Comme un présage de temps compliqué qui s'annonce sur le front de la lutte contre le réchauffement climatique.

L'élu a salué ces trois jours d'échanges "afin d'aborder les sujets brûlants qui préoccupent nos territoires, il faut une vraie décentralisation, une vraie émancipation sur ces questions. Nous sommes au premier rang".

Laurent Guillaumé