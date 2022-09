HOPITAL DE CHALON - Les représentants CGT du personnel demandent à la direction de rendre public le rapport de l'IGAS

Un rapport que beaucoup ont lu et qui fixe quelque peu les orientations à venir en terme de gestion des structures de l'hôpital public pour tout le nord Saône et Loire.

Valérie Roussot et Alain Challot, représentants CGT du personnel, ont profité d'un appel à un rassemblement devant l'hôpital de Chalon, pour faire en sorte que le fameux rapport de l'IGAS soit rendu public. Une manière de battre en brêche certains propos politiques ou autres qui ne correspondent pas du tout à la portée des propos tenus dans ce même rapport. Une manière aussi de mettre les élus face à la réalité de la situation et des pistes proposées ou évoquées.

"Le Segur de la santé a accouché d'une souris"

"Mécontentement et écoeurement" ont été affichés par les représentants du personnel alors que la situation de l'hôpital public ne fait que se dégrader. Et ce n'est pas la situation post-covid qui change la donne. Aucun enseignement n'a finalement été tiré de l'état de délabrement de l'hôpital public alors que la 8e vague COVID frappe à nos portes. La CGT a réaffirmé sa volonté "d'une revalorisation générale à la hauteur de la situation".

300 euros contre les 183 euros accordés par le SEGUR

"A l'heure où tout augmente, les 300 euros revendiqués par toutes les organisations syndicales ne feraient pas de mal à notre porte-monnaie au lieu des 183 euros que tous les agents ne touchent pas encore aujourd'hui" a dénoncé Alain Challot.

"Le manque de personnel généralisé permet de justifier la fermture de lits et de services", c'est la réalité que les organisations syndicales entendent porter au plus grand nombre, alors que ces deux dernières années, il aura été plus facile d'opposer vaccinés aux non-vaccinés pour éviter de poser les vraies questions de fonds.

"Les hospitaliers font ce qu'ils peuvent"

Les représentants du personnel dénoncent "le déploiement à grande échelle du tri et de la sélection des personnes sollicitant les services d'urgence, empêchant une prise en charge garantissant les meilleures chances d'être soignés vite et bien". "Les soignants n'en peuvent plus de ne pas pouvoir travailler comme ils devraient".

Le rapport de l'IGAS... la feuille de route de nos établissements

Autre sujet plus local que l'état de déliquescence généralisée de l'hôpital public, celui du rapport de l'IGAS portant sur le groupement hospitalier du territoire nord Saône et Loire. "Une appréhesion quasi exclusivement financière qui oublie la qualité des soins... Le seul mot d'ordre étant la productivité". Les représentants CGT du personnel ont demandé " à ce que ce rapport soit officiellement rendu public pour que chacun puisse en mesurer les conséquences et l'hypocrisie avec ce rapport qui invite à réduire la voilure du service public hospitalier sur notre territoire.

Quel bilan au Centre hospitalier de Chalon ?

"Il n'y a plus de service de diabeto-encrinologie en hospitalisation complète, il y a 15 lits d'hôpital de semaine. En neurologie, passer de 23 à 27 lits du jour au lendemain, 8 lits de médecine sont actuellement fermés. Côté pédiatrie-néo nat, les inquiétudes sont soulevées avec le départ de 2 mi-temps médicaux. Idem en angiologie, en hématologie. L'effectif de radiologue, de médecin anesthésiste est toujours compliqué. Il n'y a plus de médecin du travail à l'hôpital. Les services techniques sont aussi confrontés à une situation compliquée..." déplorent les élus du personnel.

Une nouvelle journée de mobilisation est programmée le 29 septembre avec un rassemblement à 10h à CHalon sur Saône devant la Maison des syndicats et une manifestation départementale à Montceau les Mines à 14h.

Laurent Guillaumé