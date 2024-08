Quelle école voulez-vous pour vos enfants ? Dans le Chalonnais, les parents ont la chance d’avoir ce choix. À Jambles, petit village viticole près de Chalon, l’École des talents met en œuvre une pédagogie collaborative pour révéler les talents enfouis de chaque enfant. En plus des savoirs fondamentaux, les enfants s’ouvrent à de multiples disciplines lors des ateliers conduits par des passionnés.

Infochalon : Anne-Laure, qui êtes-vous et comment avez-vous connu l’École des talents ?

Anne-Laure Rochat : Je suis chalonnaise, j’enseigne le théâtre pour adultes et enfants dans une association depuis 9 ans. J’ai un petit garçon qui n’est pas encore en âge d’être scolarisé. L’an dernier, j’ai lu un article annonçant des Portes ouvertes de l’École des talents. Je m’y suis rendue par curiosité et j’y ai rencontré Pierre Bousquet, président de l’association l’Univers de talents. Le courant est tout de suite passé : la conviction, les valeurs, l’envie de créer cette école qui se nourrit, entre autres, de méthodes Montessori, Freinet et surtout, qui est ouverte aux bénévoles pour transmettre leur passion aux enfants, ça m’a beaucoup plu ! Je suis allée aux Portes ouvertes suivantes. Et j’ai embarqué pour l’aventure : la première année de l’école à Jambles !

Infochalon : Avez-vous du plaisir à enseigner le théâtre à l’École des talents ?

Anne-Laure : Beaucoup ! L’effectif réduit de la classe a facilité la prise en main. Certains enfants se sont montrés tout de suite réceptifs, d’autres, bien sûr, moins. Et c’est normal : le théâtre, c’est oser se montrer en public, composer avec sa vulnérabilité, et ce n’est pas naturel pour beaucoup d’entre nous ! Mais au final, ça s’est super bien passé !

Infochalon : Pouvez-vous nous raconter un moment qui vous a marquée ?

Anne-Laure : Il y en a beaucoup, vous imaginez… Je me souviens notamment d’un élève, c’était un grand du CM. Il était très réservé et n’avait pas envie de participer. Il affichait une attitude fermée, les bras croisés. Un jour, je leur ai raconté mon expérience, ma timidité d’adolescente, et comment le théâtre était entré dans ma vie. Est-ce que c’est ça qui a fait un déclic ? Le fait est que ce garçon s’est métamorphosé progressivement. Il s’est prêté à tous les exercices, riait, s’amusait enfin ! Ça, c’est génial : voir un enfant s’ouvrir comme une fleur…

Infochalon : En quoi consiste le théâtre d’improvisation et quels sont ses bienfaits pour les élèves ?

Anne-Laure : Le théâtre classique s’appuie sur des textes et des personnages à interpréter. Ce n’est pas le cas du théâtre d’improvisation. Là, on n’a pas la contrainte du texte, mais on doit apprendre à créer une histoire ensemble. On met son égocentrisme naturel de côté, on ne s’affronte pas, on coopère. Je leur disais : « Dites oui à ce qu’on vous propose ».

Cette discipline apporte beaucoup, et d’abord l’écoute. C’est l’élément clé de toute construction, pour tous les apprentissages finalement. On apprend aussi à oser être soi-même et à trouver sa place dans un groupe. Ce qui est capital dans l’apprentissage du vivre ensemble.

Infochalon : Vous êtes partante pour renouveler l’année suivante ?

Anne-Laure : Non seulement je serai ravie de poursuivre bénévolement ces ateliers théâtre, mais lorsque mon enfant sera en âge d’être scolarisé, je l’inscrirai à l’École des talents sans hésitation. J’ai souvent échangé avec la directrice de l’école et j’ai pu constater que les ateliers, qui sont autant de portes ouvertes sur la vie, ne perturbent en rien l’apprentissage des fondamentaux le matin. Au contraire ! Certains enfants apprennent à s’ouvrir aux savoirs académiques parce qu’ils se sentent mieux dans leur peau.

Photos ci-dessous fournies par l'École des talents.

Les inscriptions à l’École des talents ont lieu durant tout l’été pour les enfants de la maternelle au CE2. N’hésitez pas à vous renseigner en prenant contact.

L’École des Talents

8, rue du Quart Berry – Jambles (71241)

Renseignements et contact :

Pierre Bousquet, Président de l’Association L’Univers des talents

Tél. : 06 32 90 86 23

Mail : [email protected]

Site : www.universdestalents.com

Facebook : @Universdestalents71

Publi-rédactionnel Nathalie DUNAND

[email protected]

