Un élevage digne de ce nom ne peut se faire qu’avec vous

« J’aime savoir ce que je mange. » Nous sommes de plus en plus nombreux à nous poser cette question : d’où vient ce que je mange ? En devenant sensibles à la question de l’élevage – en accord, ou non, avec nos valeurs – nous devenons responsables.

Info-chalon.com vous a déjà présenté le travail de Nathalie Lay, dont ce magnifique court métrage La ferme de Sophie (multi récompensé dans les festivals). Dans Droits dans leurs bottes (en cours de production avec CinéRessources 71), elle creuse le sujet de l’élevage paysan.

Élever des animaux autrement qu’en système industriel, est-ce possible ?

La réponse du long métrage documentaire l’apporte joliment : oui.

« Droits dans leurs bottes, écrit Nathalie Lay, c’est l’histoire de cinq jeunes paysans, éleveurs de vaches, de moutons, de chèvres, de poules et de cochons en plein air, passionnés par leur métier, engagés auprès de leurs animaux et soucieux de prendre soin de la terre qui les accueille.

Le témoignage de ces paysans, résistants à l’industrie et aspirants à une certaine liberté dans leur travail, raconte la découverte de leur vocation, leur installation, partage leur méthode de travail, évoque les épreuves traversées et exprime la joie de vivre et de travailler au contact des animaux. »

Respect des bêtes, de l’environnement et de nos assiettes, telles sont les valeurs durement défendues par ces paysans pour produire notre nourriture.