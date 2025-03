La troisième édition des Œnolions se déroulera jeudi 10 avril

Les Œnolions, c'est une vente aux enchères de vins de la Côte chalonnaise, organisée depuis 2023 par le Lions club Mercurey Côte chalonnaise, qui reverse l'intégralité des bénéfices réalisés en faveur du handisport.

Tout cela est rendu possible grâce à la grande générosité de 57 vignerons locaux (6 de plus qu'en 2024), qui ont offert pour l'occasion 160 bouteilles, 55 magnums et 1 Jéroboam, représentant toutes les appellations de vins rouges et blancs de la Côte chalonnaise..

Comme en 2024, cette vente aux enchères se déroulera en physique, dans la salle des fêtes de Mercurey, mais aussi en ligne, via le site Interenchères (www.interencheres.com) . Les personnes intéressées par cette vente à distance devront s'inscrire gratuitement en amont sur le site spécialisé, où le catalogue complet de la vente est déjà consultable. Il sera aussi possible de se procurer ce dernier sur simple demande par mail à l'adresse [email protected].

En 2024, le club a offert à la jeune association givrotine « Spirit of Josette » une Joélette, qui est un fauteuil, adapté à tout type de handicap et qui est, soit poussé par des coureurs à pied, soit tracté par un vélo (voir article) Il a aussi versé une aide financière à l'athlète paralympique chalonnais, Cédric Fevre-Chevalier, dans le cadre de sa participation aux Jeux Paralympiques de Paris 2024 (voir article)

Cette année, les bénéfices contribueront à l'achat d'un fauteuil par l'Académie du foot de Chalon sur Saône, dont l'objectif est de permettre aux jeunes ou aux moins jeunes de pratiquer leur sport, en dépit de leur situation de handicap, d’obésité, de motricité difficile, etc... Le Lions club Mercurey Côte chalonnaise offrira aussi du matériel au Cercle d'Escrime du Charolais-Brionnais, qui a vu le jour en 2023, et qui souhaite rendre accessible la pratique de l'escrime aux personnes en situation de handicap.

Comme en 2024, cette vente aux enchères bénéficiera de l'appui bénévole de Guillaume Lebras, œnologue local bien connu, et de Maître Daniel Church, commissaire-priseur mâconnais. Le premier présentera au public chacun des 53 lots proposés à la vente, que le second animera.

En pratique :