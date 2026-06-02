Saône et Loire

L'éleveur qui avait laissé mourir une partie de ses vaches à Savigny-sur-Grosne condamné

Publié le 02 Juin 2026 à 06h59

Il a désormais l'interdiction d'exercer une activité en lien avec des animaux. C'est la peine prononcée par la procureure de la République de Mâcon. L'éleveur était jugé ce lundi 1er juin en CRPC (Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité), la procédure du plaider-coupable.

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