Société
Une prise de sang pour mieux détecter le cancer du poumon
Par M.K
Publié le 02 Juin 2026 à 08h13
Plus de 50 000, c'est le nombre de cancers du poumon qui sont détectés chaque année en France, parfois trop tardivement… Mais une simple prise de sang pourrait permettre de faire un dépistage précoce de cette pathologie grave, selon une étude du Centre international de recherche sur le cancer. Publiés dans le Journal of the American Medical Association le 18 mai, les résultats de ces travaux ont montré que le modèle (appelé Integral-Risk) mis au point par les scientifiques a permis d'identifier 85 % des cancers du poumon survenus l'année suivante. Pour ce faire, ce nouveau système combine des informations classiques, comme l'âge et l'historique tabagique, avec l'analyse de 13 protéines détectées dans le sang, associées au cancer du poumon.
Ce test sanguin pourrait compléter la tomodensitométrie à faible dose, une méthode d'imagerie permettant de détecter ce cancer précocement, mais qui n'est pas forcément proposée aux personnes les plus à risque.
M.K
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