Société

Le Jeep Avenger s'offre un restylage de printemps

Publié le 02 Juin 2026 à 08h57

Le Jeep Avenger s'offre un restylage de printemps

 Le Jeep Avenger passe déjà par la case restylage, sans révolutionner sa recette. Le petit SUV urbain conserve ses motorisations essence, micro-hybrides, 4xe à transmission intégrale électrifiée et 100 % électrique de 156 ch avec batterie de 54 kWh, annoncée jusqu'à 400 km WLTP. La principale évolution mécanique concerne l'entrée de gamme, qui abandonne l'ancien 1.2 PureTech à courroie pour un bloc Turbo 100 à chaîne. Côté style, la face avant évolue légèrement avec une calandre pouvant être éclairée, tandis que l'habitacle gagne quelques matériaux plus valorisants. En France, le tarif débute à 25 590 € avant remise, ou 24 590 € avec l'offre de lancement. L'électrique démarre à 35 990 €, ramenés à 32 490 € avant bonus.