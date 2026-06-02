Le Jeep Avenger s'offre un restylage de printemps

Le Jeep Avenger passe déjà par la case restylage, sans révolutionner sa recette. Le petit SUV urbain conserve ses motorisations essence, micro-hybrides, 4xe à transmission intégrale électrifiée et 100 % électrique de 156 ch avec batterie de 54 kWh, annoncée jusqu'à 400 km WLTP. La principale évolution mécanique concerne l'entrée de gamme, qui abandonne l'ancien 1.2 PureTech à courroie pour un bloc Turbo 100 à chaîne. Côté style, la face avant évolue légèrement avec une calandre pouvant être éclairée, tandis que l'habitacle gagne quelques matériaux plus valorisants. En France, le tarif débute à 25 590 € avant remise, ou 24 590 € avec l'offre de lancement. L'électrique démarre à 35 990 €, ramenés à 32 490 € avant bonus.