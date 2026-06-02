Chalon sur Saône
Joli succès pour l'association Neuro Vie ce samedi autour du lac des Près-Saint-Jean
Publié le 02 Juin 2026 à 08h56
Samedi dernier 30 mai, dans le cadre de Mai en gris, c'est sous une forte chaleur que l'association Neuro vie organisait sa première marche solidaire autour du lac des prés Saint-Jean. Une cinquantaine de participants venant de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Besançon, Dijon, Chaumont,Cluny, Dole, Louhans, ont fait le tour
du lac à leur guise soit en courant ou marchant.
Des personnes sont aussi venues par curiosité et par intérêt, comprendre ce crabe le cancer cérébral et plus particulièrement le glioblastome.
Une journée plus que réussie grâce notamment aux bénévoles du marathon de la Côte chalonnaise et des jeunes de la maison de quartier des prés Saint-Jean. Tous sensibles à cette cause et qui ont tenu à donner un coup de main à la présidente Wanda Agnello et aux membres de l'association Neuro vie.
Jeux en bois et danses latines ont agrémenté cet après-midi.
L'heure est venue à un peu de repos et dès Septembre à l'élaboration des nouveaux projets pour financer la recherche.
Monsieur le Maire de Chalon Gilles Platret étant excusé, les adjoints, délégués et élus de quartier sont venus en nombre ainsi que Mr Alain Gaudray conseiller départemental. Par leurs mots et présences, ils ont marqué un vif intérêt à cette association grandissante où la solidarité et le soutien aux malades et aidants sont les maîtres mots.
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône