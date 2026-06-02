Joli succès pour l'association Neuro Vie ce samedi autour du lac des Près-Saint-Jean

Samedi dernier 30 mai, dans le cadre de Mai en gris, c'est sous une forte chaleur que l'association Neuro vie organisait sa première marche solidaire autour du lac des prés Saint-Jean. Une cinquantaine de participants venant de Chalon-sur-Saône, Mâcon, Besançon, Dijon, Chaumont,Cluny, Dole, Louhans, ont fait le tour

du lac à leur guise soit en courant ou marchant.

Des personnes sont aussi venues par curiosité et par intérêt, comprendre ce crabe le cancer cérébral et plus particulièrement le glioblastome.

Une journée plus que réussie grâce notamment aux bénévoles du marathon de la Côte chalonnaise et des jeunes de la maison de quartier des prés Saint-Jean. Tous sensibles à cette cause et qui ont tenu à donner un coup de main à la présidente Wanda Agnello et aux membres de l'association Neuro vie.

Jeux en bois et danses latines ont agrémenté cet après-midi.

L'heure est venue à un peu de repos et dès Septembre à l'élaboration des nouveaux projets pour financer la recherche.

Monsieur le Maire de Chalon Gilles Platret étant excusé, les adjoints, délégués et élus de quartier sont venus en nombre ainsi que Mr Alain Gaudray conseiller départemental. Par leurs mots et présences, ils ont marqué un vif intérêt à cette association grandissante où la solidarité et le soutien aux malades et aidants sont les maîtres mots.