Rue Henri Dunant, à Saint-Rémy, les voisins ont partagé un joli moment

Rue Henri Dunant, on a sorti bonnes bouteilles et petits plats concoctés par tout le voisinage. Une rencontre permettant de tisser des liens avec les voisins et de passer un moment très convivial. Les riverians ont tenu à remercier la municipalité pour la mise à disposition gracieuse des tables et des bancs. Florence Plissonnier, accompagnée d'adjoints et conseillers municipaux ont fait l’honneur de passer nous saluer et de partager un verre avec eux. Rendez-vous l’année prochaine.