Société

Un N° vert pour les difficultés de loyer

Publié le 02 Juin 2026 à 08h18

Un N° vert pour les difficultés de loyer

 Vous rencontrez des difficultés financières et n'arrivez plus à régler le montant de votre loyer ? L'Agence nationale pour l'information sur le logement (Anil) met à disposition « SOS loyers impayés », un numéro vert dédié accessible au 0805 16 00 75 (du lundi au vendredi, appel gratuit). Destiné aux locataires et aux propriétaires bailleurs, il permet de joindre un conseiller pour s'informer sur les aides mobilisables, les démarches et recours.