Route des Grands Crus de Bourgogne François Sauvadet réunit tous les maires des communes traversées : cap sur les 90 ans de cet itinéraire mythique !

Aux côtés de Marie-Claire Bonnet-Vallet, Présidente de Côte-d’Or Attractivité, et Hubert Poullot, Vice-Président en charge des Infrastructures au Département, et en présence de Nathalie Koenders, Maire de Dijon, Pierre Bolze, Maire de Beaune, et de Benoît Byrski, Sous-préfet de Beaune, François Sauvadet a rappelé les aménagements routiers et paysagers réalisés mais aussi les évènements à venir pour célébrer les 90 ans de la Route des Grands Crus, prévus le 14 mai 2027.



Ce comité de pilotage a été l’occasion de présenter en détails les aménagements déjà réalisés et ceux à venir sur les itinéraires routiers et cyclables, mais aussi de présenter le vaste programme d’animations destiné à faire rayonner ce patrimoine emblématique auprès des habitants et des visiteurs du monde entier. « Je vous remercie particulièrement de votre présence pour préparer ce rendez-vous avec l'histoire de la Côte-d’Or » a introduit le Président Sauvadet.

Une montée en puissance dès la rentrée de septembre jusqu’à l’anniversaire

Après trois années de mobilisation collective associant communes, services du Département et de l’Etat, acteurs du tourisme, viticulteurs, entreprises locales… l’année 2027 sera consacrée à la célébration.

Le Département s’appuiera sur des manifestations existantes et emblématiques pour annoncer cet anniversaire et valoriser tout le travail réalisé pour rénover la Route des Grands Crus : Tour de France Féminin, Marathon des Grands Crus, Championnats du monde des œufs en meurette, Vignobles en Scène, Foire gastronomique de Dijon… L’objectif étant de faire vivre les 90 ans de la Route des Grands Crus sur plusieurs mois, avec en point d’orgue un week-end populaire, fédérateur et festif, composé de deux temps forts :

Vendredi 14 mai 2027, un évènement destiné aux représentants français du monde oenotouristique au Château du Clos de Vougeot réunissant toutes celles et tous ceux qui auront contribué, au côté du Département, à la rénovation de cette route - tous les acteurs institutionnels, les représentants du monde viticole, les partenaires touristiques…

Samedi 15 mai 2027, un évènement grand public pour prolonger la fête avec un Vélotour gourmand sur l’itinéraire et en clôture un village restauration 100% Côte-d’Or au Château de Meursault.

Un rallye des Grands Crus, organisé en partenariat avec Prestige Auto FrayMedia, verra également le jour au printemps 2027.

Le Département s’engage également à labelliser des évènements proposés par les communes et les associations locales, afin de faire vivre et de valoriser cet anniversaire exceptionnel sur différentes manifestations. Le Département et Côte-d’Or Attractivité invitent toutes les forces vives à s’approprier ce rendez-vous en proposant des animations - évènements !

Une identité renouvelée pour accueillir les visiteurs

Pour accompagner cet anniversaire, le Département poursuit un ambitieux programme d’aménagements destiné à renforcer l’expérience des visiteurs : installation de près de 600 panneaux de signalétique harmonisés, pose de 60 totems désignés par Ruedi Baur, de renommée internationale, connu notamment pour la signalétique du métro parisien, création et aménagement de 20 aires d’accueil, déploiement de la nouvelle identité visuelle de la Route des Grands Crus et plantation de 450 rosiers Côte-d’Or, symbole végétal tout en élégance de la Route.

Une route tournée vers l’avenir

Au-delà de la célébration, cette opération vise à renforcer l’attractivité touristique et économique de la Côte-d’Or. « En donnant envie aux visiteurs de s’arrêter, de découvrir les villages et de prolonger leur séjour, la Route des Grands Crus affirme plus que jamais son rôle de vitrine de l’art de vivre bourguignon et de moteur du développement local » a souligné le Président Sauvadet, « sans oublier que tout ce programme participe à améliorer le cadre de vie des habitants ».

Au total, le Département investit près de 7,7 M€ dans ce programme de valorisation afin que l’ensemble des aménagements soit achevé avant la fin d’année 2026 et que 2027 soit pleinement consacrée aux festivités.

Rendez-vous les 14 mai et 15 mai 2027 pour célébrer les 90 ans de la Route des Grands Crus et écrire une nouvelle page de son histoire !

Les dates clés

· 1935 : premier projet de création d’une route touristique des grands crus ;

· 14 mai 1937 : création officielle de la Route des Grands Crus par le Conseil Général ;

· 2015 : inscription des Climats du vignoble de Bourgogne au Patrimoine mondial de l’UNESCO ;

· 14 et 15 mai 2027 : célébration officielle des 90 ans de la Route des Grands Crus.

Photos @Philippe Bruchot - CD21