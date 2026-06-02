Chalon sur Saône

Le Givry Starlett Club vous donne rendez-vous les 26 et 27 juin à la salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône pour son gala de fin de saison !

Publié le 02 Juin 2026 à 09h19

Le Givry Starlett Club vous donne rendez-vous les 26 et 27 juin à la salle Marcel Sembat de Chalon-sur-Saône pour son gala de fin de saison !