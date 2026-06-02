Cérémonie d’inauguration des 25 arbres de naissances de 2025 au Champ Liard.

Une belle tradition à Champforgeuil que cette inauguration des arbres de naissance plantés au Champ Liard en l’honneur des 25 bébés nés en 2025.

Ce samedi matin 30 mai, la cérémonie des arbres de naissance a réuni les familles des bébés nés en 2025 pour découvrir les 25 arbres fruitiers, perpétuant ainsi cette belle tradition à Champforgeuil mise en place par la municipalité. Depuis la première en 2020, 167 arbres ont été plantés au total sur les deux espaces, celui du jeu d’Arc et du Champ Liard.

14 arbres sur les 25 portent le prénom d’un enfant né au cours de l’année 2025 et ainsi les enfants, leurs parents, leur famille pourront voir grandir ces arbres fruitiers symbole de la vie. Pommiers, pruniers, cerisiers... vont pousser et donner des fruits grâce à l’entretien qui sera réalisé par les agents techniques et si possible par les champforgeuillais.

Madame le maire Annie Sassignol a souhaité la bienvenue aux parents, aux familles, aux élus présents pour célébrer les naissances.

Elle a ensuite passé la parole à Sandy Blanchard conseillère municipale déléguée à la culture en charge de cet évènement. Sandy Blanchard a invité tout le monde à se rendre auprès des arbres afin que chaque famille concernée puisse trouver l’arbre portant le prénom de son enfant.

Symboliquement, Annie Sassignol, accompagnée des parents, de la famille, a enlevé le ruban bleu blanc rouge dévoilant ainsi le prénom porté sur l’arbre fruitier.

Après l’inauguration et les photos, les nombreux participants se sont retrouvés autour du verre de l’amitié sous un grand arbre, côté lac.

C.Cléaux

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