Sport
Eric SOLER 14ème de la Finale De France à la Bande National 2 à Fourchambault
Publié le 02 Juin 2026 à 08h06
Ce week-end, avait lieu la Finale de France à la Bande National 2 à Fourchambault où notre chalonnais Eric SOLER était engagé parmi les 16 meilleurs joueurs de notre nation.
Pour commencer, notre Chalonnais doit sortir des poules de qualifications à 4 joueurs pour espérer jouer un quart de Finale. Autant vous dire que la première partie est souvent déterminante. Malheureusement Eric SOLER s’incline contre Christophe PORTIER (BC Annecy) 44 points contre 80 en 23 reprises dans une partie où notre Chalonnais n’a pas réussi à mettre en place son jeu.
La 2nde partie s’avère plus compliquée d’autant plus que les 2 protagonistes ont perdu leur 1er match. Finalement, notre Chalonnais s’incline une nouvelle fois contre Nicolas BLUSSEAU (BC Olonnes) 33points contre 80 en 19 reprises.
Ce résultat ne fait pas l’affaire d’Eric SOLER qui doit absolument obtenir la victoire. Notre chalonnais, déterminé comme jamais, l’emporte difficilement contre Franck HOCQUET (BC Voisins le Bretonneux) 80 points contre 61 en 31 reprises avec une meilleure série de 13 points.
Hélas, cette victoire ne lui permet pas de sortir des poules éliminatoires et de se qualifier pour les Quarts de Finale.
Finalement, notre Chalonnais se positionne à la 14ème place de la Finale de France à la Bande Nationale 2.
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