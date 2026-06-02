Sud de l'agglomération

Chorale Saône Mélodie annonce ses concerts d'été

Publié le 02 Juin 2026 à 08h37

Chorale Saône Mélodie annonce ses concerts d'été

A La Charmée et Varennes-le-Grand

 Celui de Chagny prévu le 7 juin à 16h30 au Théâtre des Copiaus est annulé en raison d'un problème technique au théâtre. 

 