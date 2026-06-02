Société
Sport et diabète, un duo gagnant
Publié le 02 Juin 2026 à 08h15
Les diabétiques doivent pratiquer une activité physique régulière. Explications.
Bien souvent, lorsqu'on souffre d'une maladie chronique, comme le diabète, pratiquer un sport régulièrement relève du défi impossible. Et pourtant, comme beaucoup de maladies, le diabète peut être contrôlé grâce à l'activité sportive. Il n'y a donc aucune raison pour ne pas s'y mettre !
SPORT ET DIABÈTE DE TYPE II
Pratiquer un sport régulièrement permet d'abord de faire baisser le taux d'hémoglobine glyquée, qui est l'indice de surveillance du diabète. Lorsque celui-ci est bas, la maladie est contrôlée puisque le taux moyen de sucre dans le sang est proche de la normale.
De plus, le sport permet de perdre en masse graisseuse, responsable de l'insulino-résistance, et de faire baisser la pression artérielle ainsi que le cholestérol. L'activité physique agit aussi sur la graisse abdominale (diminution du tour de taille) en limitant ainsi la survenue d'un syndrome métabolique.
LES SPORTS AUTORISÉS
Privilégiez les sports longs et d'intensité modérée, comme la course à pied, la marche ou le vélo. À chacun ensuite d'adapter sa pratique sportive à ses capacités et à son état de santé. Mais il est conseillé d'effectuer au moins trente minutes d'endurance par jour pour faire baisser le taux de glycémie.
L'IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION
Toujours à l'honneur, le régime méditerranéen – privilégiant les « bonnes graisses », les légumes et les poissons – est idéal pour les personnes diabétiques. Et avec quelques kilos en moins, il est encore plus facile et agréable de faire du sport. N'oubliez pas de prendre de quoi grignoter durant votre pratique sportive pour éviter les hypoglycémies.
-
Maternité de Chalon - Info-chalon.com ne diffusera plus les naissances...
-
Carnet blanc : Geoffrey Baudrand et Anne-Élyse Gauthier se sont dit oui
-
Le Centre hospitalier William Morey développe une nouvelle activité : la fermeture de Foramen Ovale Perméable (FOP)
-
Le Rafale Solo Display s'est fait entendre ce vendredi à Chalon
-
Le CH William Morey de Chalon invente un dispositif original pour accompagner les soignants qui ne peuvent plus exercer leur métier dans les mêmes conditions
-
De Champforgeuil à Mercurey, l'esprit de Luis toujours présent
-
Cimetière Nord - Le coup de gueule d'un fidèle d'info-chalon.com
-
Bienvenue au Tabac-Presse du Colisée à Chalon !
-
"Merci au "généreux" inconnu qui a libéré mon vélo électrique de ses chaînes"
-
Papa d'une fille atteinte de leucémie, il adresse une lettre ouverte au député de Saône et Loire, Aurélien Dutremble
-
Si on pouvait éviter de perdre une cheville en venant à l'hôpital de Chalon
-
Rendez-vous réussi pour ce 5e Rassemblement de véhicules anciens.
-
Le coup de cœur d'Info Chalon - Ines 9 ans : de nombreux palmarès à son actif pour cette passionnée par les expositions canines et présentations de Staffordshires Bull Terrier.
-
Lyhanna : Rassemblement le 8 juin à 19h devant le Palais de Justice de Chalon sur Saône
-
Tour du Doyenné - "Ce sera l'un des massifs fleuris les plus vus au monde"
-
Bénévole à la SPA, Margot franchit le pas et adopte un chat du refuge
-
Mercato : Salvatore BARLETTA rejoint l’équipe d’Info-chalon.com
-
En images - Les conscrits de Mercurey ont répondu présents ce samedi
-
Connaissez-vous VitalRest, le restaurant d'entreprise situé à l'hôtel des impôts de Chalon ?
-
Agression homophobe : « Vous aurez à savoir où vous placez votre virilité et, surtout, votre humanité »
-
TRIBUNAL DE CHALON - Dénoncé pour une infraction et arrêté pour une autre
-
Désormais, Miramira fait rayonner l'élégance espagnole à Chalon-sur-Saône