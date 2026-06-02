Sport et diabète, un duo gagnant

Bien souvent, lorsqu'on souffre d'une maladie chronique, comme le diabète, pratiquer un sport régulièrement relève du défi impossible. Et pourtant, comme beaucoup de maladies, le diabète peut être contrôlé grâce à l'activité sportive. Il n'y a donc aucune raison pour ne pas s'y mettre !



SPORT ET DIABÈTE DE TYPE II

Pratiquer un sport régulièrement permet d'abord de faire baisser le taux d'hémoglobine glyquée, qui est l'indice de surveillance du diabète. Lorsque celui-ci est bas, la maladie est contrôlée puisque le taux moyen de sucre dans le sang est proche de la normale.

De plus, le sport permet de perdre en masse graisseuse, responsable de l'insulino-résistance, et de faire baisser la pression artérielle ainsi que le cholestérol. L'activité physique agit aussi sur la graisse abdominale (diminution du tour de taille) en limitant ainsi la survenue d'un syndrome métabolique.



LES SPORTS AUTORISÉS

Privilégiez les sports longs et d'intensité modérée, comme la course à pied, la marche ou le vélo. À chacun ensuite d'adapter sa pratique sportive à ses capacités et à son état de santé. Mais il est conseillé d'effectuer au moins trente minutes d'endurance par jour pour faire baisser le taux de glycémie.



L'IMPORTANCE DE L'ALIMENTATION

Toujours à l'honneur, le régime méditerranéen – privilégiant les « bonnes graisses », les légumes et les poissons – est idéal pour les personnes diabétiques. Et avec quelques kilos en moins, il est encore plus facile et agréable de faire du sport. N'oubliez pas de prendre de quoi grignoter durant votre pratique sportive pour éviter les hypoglycémies.