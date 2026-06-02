Chagny
Chagny accueille les Rencontres de la Prévention Solaire en Bourgogne le 16 juin
Publié le 02 Juin 2026 à 07h38
Dans le cadre de la campagne de prévention solaire 2026, une soirée d’information et d’échanges se tiendra le mardi 16 juin à Chagny autour des risques liés à l’exposition au soleil.
Organisées sous le nom des « Rencontres de la Prévention Solaire en Bourgogne », ces rencontres ont pour objectif de rassembler les différents acteurs du territoire afin de renforcer les actions de sensibilisation déjà engagées à l’échelle régionale.
Le rendez-vous est fixé de 18 h 30 à 20 h 30 à la Maison du Peuple de Chagny.
Sensibiliser face aux risques liés au soleil
Alors que les épisodes de fortes chaleurs se multiplient et que les questions liées au changement climatique deviennent centrales, cette soirée permettra de mieux comprendre les conséquences des rayonnements UV sur la santé.
Professionnels de santé, élus locaux, professionnels de l’enfance et de la petite enfance sont particulièrement invités à participer à cette rencontre.
L’objectif affiché est de partager les expériences de terrain, d’identifier les problématiques rencontrées au quotidien et de réfléchir collectivement aux solutions permettant de mieux protéger les populations les plus exposées, notamment les enfants.
Une conférence autour des UV et de la santé
La première partie de la soirée prendra la forme d’une conférence intitulée : « UV et santé : mieux comprendre les risques pour mieux conseiller ».
Ce temps d’information permettra d’aborder les dangers liés à l’exposition solaire, les comportements de prévention à adopter ainsi que les messages de sensibilisation à transmettre au grand public.
Une table ronde sur l’aménagement des espaces publics
La seconde partie de la rencontre donnera lieu à une table ronde consacrée à l’intégration de la prévention des risques solaires dans les politiques d’aménagement public.
Les échanges porteront notamment sur : l’adaptation des villes au réchauffement climatique, la création d’espaces ombragés, les aménagements favorisant les mobilités douces, ou encore la protection des publics sensibles dans les lieux collectifs.
Un moment convivial pour prolonger les échanges
La soirée se clôturera autour d’un cocktail dînatoire afin de permettre aux participants de poursuivre les discussions dans un cadre convivial.
L’inscription est gratuite mais obligatoire afin de faciliter l’organisation de l’accueil.
Informations pratiques
Mardi 16 juin 2026
De 18 h 30 à 20 h 30
Maison du Peuple de Chagny
Public concerné : élus, professionnels de santé, professionnels de l’enfance et de la petite enfance.
Inscription gratuite obligatoire : Formulaire d’inscription aux Rencontres de la Prévention Solaire
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