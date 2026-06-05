Bresse

AVIS DE DECES - Madame Micheline BONNARD née JEANNIN

Publié le 05 Juin 2026 à 06h44

 SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE - OUROUX-SUR-SAÔNE - LYON - DIJON - SIMARD


Mme Marcelle Francillard, 
Monsieur et Madame Martin Lucien, 
ses sœurs et son beau-frère ;
ses neveux et nièces ;
ses petits-neveux, cousins, cousines ;
ses amis, 
ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Micheline BONNARD née JEANNIN
survenu à l'aube de ses 99 ans.

Micheline repose à la maison funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe. 
Ses obsèques religieuses auront lieu le mercredi 10 juin à 14 heures en l'église de 
Saint-Étienne-en-Bresse.

La famille rappelle à votre souvenir

Monsieur Albert Bonnard son époux,
décédé en 2018.
Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements, notamment aux infirmières libérales de Simard, au personnel de la MARPA et au personnel soignant de l'EHPAD de 
Saint-Germain-du-Plain. 
Ni fleurs, ni plaques.