AVIS DE DECES - Madame Micheline BONNARD née JEANNIN

SAINT-ÉTIENNE-EN-BRESSE - OUROUX-SUR-SAÔNE - LYON - DIJON - SIMARD



Mme Marcelle Francillard,

Monsieur et Madame Martin Lucien,

ses sœurs et son beau-frère ;

ses neveux et nièces ;

ses petits-neveux, cousins, cousines ;

ses amis,

ainsi que toute la famille,

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Madame Micheline BONNARD née JEANNIN

survenu à l'aube de ses 99 ans.

Micheline repose à la maison funéraire de l'Abergement-Sainte-Colombe.

Ses obsèques religieuses auront lieu le mercredi 10 juin à 14 heures en l'église de

Saint-Étienne-en-Bresse.

La famille rappelle à votre souvenir

Monsieur Albert Bonnard son époux,

décédé en 2018.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements, notamment aux infirmières libérales de Simard, au personnel de la MARPA et au personnel soignant de l'EHPAD de

Saint-Germain-du-Plain.

Ni fleurs, ni plaques.